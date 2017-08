Markku Vanhalakan valokuva- ja veistosnäyttely haastaa katsojan keskusteluun Kuusankoskitalossa

Kuva: Jussi Lopperi

Kouvolalainen Markku Vanhalakka katselee ympärilleen Kuusankoskitalon galleriassa.

— Tämän näköinen minä olen. Tämän näköinen on suomalainen mielenmaisema, hän sanoo ja osoittaa suurikokoisia, kierrätyslaudalla kehystettyjä valokuvia.

Back to the Finland -näyttelyn koonnut Vanhalakka toivoo, että hänen Suomen EU-vuosia kommentoivat työnsä puhuttelevat katsojaa ja jäävät hyvässä mielessä vaivaamaan mieltä.

Vanhalakka on hakenut töihinsä inspiraatiota kuuntelemalla ja haastattelemalla suomalaisia. Hän on myös ottanut asioista selvää ministeriöitä myöten.

— Valokuvani ovat helposti omaksuttavia, eivät niinkään taiteellisia. Olen halunnut saada niihin mukaan myös huumoria, sillä sen ansiosta sanoma menee paremmin perille.

Eläkepäivät koittivat

Markku Vanhalakka, 63, jäi eläkkeelle levyseppähitsaajan työstä marraskuussa 2016.

Hän varasi Kuusankoskitalon gallerian jo kolme vuotta sitten ja päätti, että kun eläkepäivät koittavat ja Suomi täyttää sata, on retrospektiivisen näyttelyn aika. Töitä on esillä 25 vuoden ajalta.

Osa myyntinäyttelyn töistä on ollut esillä Kouvolan seudulla, osa on reissannut ympäri Suomea.

Valokuvien lisäksi esillä on veistoksia ja yksi installaatio. Veistokset ovat tiukasti kytköksissä Suomen sotahistoriaan. Teosten materiaalina on käytetty maastosta löytyneiden sota-ajan lentokoneiden osia.

Vanhalakka on myös kiertänyt Salpalinjaa ja tehnyt pitkiä matkoja moottoripyörällä Sallan perukoille sotapolkuja tutkiakseen.

Näyttelyssä esillä olevat kuvat Salpalinjan bunkkereista ovat hänen uusinta tuotantoaan.

Kunnioitusta veteraaneille

Näyttelyllään Vanhalakka kunnioittaa Suomen sotaveteraaneja. Siksi tärkein kuva hänelle on kuva omasta isästä, kaksi kertaa haavoittuneesta sotainvalidista Eino Vanhalakasta.

Edesmenneestä isästä kertovan kuvan nimi on Sotavamma on itsenäisyytemme hinta.

Näyttelyssä on 35 valokuvaa. Enemmänkin olisi ollut, mutta Vanhalakka on halunnut säilyttää galleriassa harmonisen tunnelman.

— Näyttely on kokonaisuudessaan yksi teos. Hyvätkin kuvat menettävät merkityksensä, jos ne on huonosti ripustettu.

Back to the Finland –juhlanäyttely on esillä 30.8. asti Kuusankoskitalon galleriassa.