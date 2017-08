MotoGP varmistui: Suomi isännöi MotoGP:tä 2019 Kymi Ringillä

Kuva: Arkkitehdit Sankari Oy

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (uv.) ilmoitti hetki sitten, että MotoGP:tä pyörittävä Dorna Sports järjestää Suomessa ja Kymi Ringillä sarjan osakilpailuja. Kilpailut alkavat vuonna 2019 ja sopimus kestää viisi vuotta. Opetus- ja kulttuuriministeriö piti Helsingin Musiikkitalossa tiedotustilaisuuden ratamoottoripyöräilyn mm-sarjan MotoGP:n osakilpailun järjestämisestä Suomessa.

Suomen MM-osakilpailujen järjestävät Kansainvälinen Moottoriliitto FIM, Dorna Sports, KymiRing Events ja Suomen Moottoriliitto.

— Suomi on tunnettu moottoriurheilumaa. Haluamme pitää moottoriurheilun perinteet kunniassa, ja siksi meille on hieno asia olla Suomessa. Kävin eilen Kymi Ringillä, ja siitä tulee mahtava rata. He työskentelevät nyt turvallisuusasioiden kanssa, sanoo Dorna Sportsin pääjohtaja Carmelo Ezpeleta.

— Olen varma, että radasta tulee suuri menestys, hän jatkaa.

— Suomi on ollut perinteinen moottoriurheilumaa. Sillä on ollut useita fantastisia ajajia ratamoottoripyöräilyn MM-tasolla aina Jarno Saarisesta Mika Kallioon. Suomalaiset ymmärtävät moottoriurheilun päälle ja uskon, että KymiRing tulee isännöimään monia upeita tapahtumia. Rata on todella hyvä, se on nopea, mutta turvallinen.

Paikalla tilaisuudessa olivat Ezpeletan lisäksi eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (uv.), Kymi Ringin johto ja Suomen Moottoriliiton puheenjohtaja Tapio Nevala.

MotoGP:tä pitkään ajanut nykyinen testikuski Mika Kallio kommentoi ratahanketta Kouvolan Sanomille.

Kilpailun taloudellinen vaikutus Etelä-Suomen alueelle arvioidaan merkittäväksi. Järjestäjät arvioivat yhtä kilpailua tulevan seuraamaan noin 100 000 ihmistä.

MotoGP:n maailmanmestaruussarjassa kilpaillaan kolmessa luokassa: MotoGP, Moto2 ja Moto3. Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjaa on ajettu jo vuodesta 1949 lähtien. Kansainvälisen Moottoriliitto FIM:n myönnettyä MM-sarjan kaupalliset ja televisioinnilliset oikeudet Dorna Sportsille vuonna 1992, sarjan nimi muuttui MotoGP-sarjaksi. Kuluvana vuonna MotoGP-osakilpailu ajetaan 18 eri radalla 14 eri maassa Euroopassa, Aasiassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa sekä Australiassa

Uutista päivitetty kello 15:47. Lisätty tietoja.

Uutista päivitetty kello 16:05. Lisätty tietoja.