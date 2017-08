Woikoskelle ei taloudellisia tappioita karbiinitynnyrin putoamisesta — tuotanto jatkui ennallaan

Kuva: Tero Ponto

Karbiditynnyrin putoaminen ei aiheuttanut taloudellisia tappioita Woikosken tehtaalla keskiviikkona. Toimitusjohtaja Clas Palmberg kertoo, että vahingot jäivät hyvän pieniksi eikä esimerkiksi tuotantoa tarvinnut pysäyttää.

Tehdasalueen pihalla eristys koski vain noin 20 metrin suuruista ympyrää pudonneen aineen ympärillä.

— Karbidi on kiinteää, sepelimäistä ainetta, jonka palat ovat halkaisijaltaan parin sentin suuruisia, Palmberg havainnollistaa.

Suljetussa tilassa siitä tehdään veden kanssa asetyleeniä. Koska keskiviikkona satoi, aine pääsi veden kanssa tekemisiin.

Asetyleeni on räjähdyskelpoinen aine. Se on tukahduttava kaasu, jota on käytetty joskus jopa nukutuksiin, mutta vapaassa tilassa sitä ei voi muodostua niin paljon, että siitä olisi hengitettynä vaaraa.

Woikosken tehdasalueella on tupakointikielto.