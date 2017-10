Kouvola-talossa luennoivan Raisa Cacciatoren neuvo nuorten vanhemmille: Älä kontrolloi liikaa vaan kuuntele

Kuva: Laura Cacciatore

Lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatore, millainen on hyvä vanhempi?

— Sellainen, joka kuuntelee, pitää huolta ja on nuoren kanssa. Lisäksi hän puntaroi omia kasvatuskäytäntöjään. Ikävä kyllä taloudelliset haasteet, työttömyys ja sairaudet voivat kuluttaa voimavaroja vanhemmuudelta.

Mistä aiot puhua luennollasi Kouvola-talossa tiistaina?

— Muun muassa murrosiän itsenäistymisestä, itsetunnon ailahtelusta sekä siitä, kuinka vanhemmat voivat ylläpitää puhevälejä nuoren kanssa. Annan käytännön keinoja, jotta vanhemmat jaksaisivat valaa kannustusta nuorelle niin, että elämänilo säilyisi kieltojen ja rajoitusten viidakossa.

Mitä virheitä vanhemmat yleisimmin tekevät?

— He puhuvat ja neuvovat enemmän kuin kuuntelevat. Nuoret kehittyvät huimaa vauhtia ja ovat useimmiten hyvin vastuuntuntoisia ja fiksuja. Vanhempien ei pitäisi koko ajan skannata, mikä saattaa olla huonosti. Kontrollointi, epäily ja rajoittaminen on hyvin loukkaavaa.

Mistä lapsiin ja nuoriin liittyvistä kysymyksistä olet erityisen huolestunut?

— Polarisaatio on huono asia. Suurin osa nuorista voi hyvin, mutta osa voi huonosti. Tärkeitä kasvatustavoitteita ovat itsetunnon tukeminen, kannustava kasvatus, sinnikkyyden lisääminen ja pettymyksestä selviämisen keinot. Syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria voi auttaa korjaamalla eriarvoistuminen sekä tukemalla perheitä taloudellisesti ja palveluilla.

Mikä avuksi, jos vanhempi tuntee, ettei itse jaksa?

— Suosittelen työterveyshuoltoa. Se on monia ihmisiä lähellä oleva helppo keskusteluavun lähde silloin, kun omat voimat loppuvat. On myös hienoa, jos on ystävä, jonka kanssa jutella.

— Väestöliiton verkkopalvelu Urpot.fi on erinomainen tietolähde. Sieltä saa tukea, neuvoja ja kannustusta. Kannattaa käydä tykkäämässä siitä Facebookissa, niin saa jatkuvasti kivoja vinkkejä. Myös Väestöliiton nettivastaanotot ovat iso apu kriisissä.

Sinulla on kaksi aikuista lasta. Millainen äiti olit aikoinaan itse?

— Kompasteleva, oppiva, sinnikäs ja hassutteleva.

Raisa Cacciatoren luento: Tukea teini-ikäisten vanhemmille 3.10. kello 18 Kouvola-talossa.