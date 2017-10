Struven ketju on Elimäen näkymätön maailmanperintökohde

Kuva: Juha Rika

Eri puolilta Suomea löytyy kallioista outoja merkintöjä ja reikiä, jotka ovat olleet paikoillaan jo 1800-luvulta lähtien. Paikoilla sijaitsivat aikoinaan Struven ketjun mittatornit, joista yksi on Elimäen Rappukalliolla.

— Struven ketju on Unescon maailmanperintökohde. Kallioiden reiät ovat muinaismuistolain mukaan suojeltuja, Maanmittauslaitoksen runkoverkkovastaava Jyrki Puupponen kertoo.

Struven ketju oli massiivinen mittaushanke, joka ulottui Jäämereltä Mustanmeren rannoille. Ketjulla mitattiin maapallon muotoa ja kokoa.

Ketju muodostuu 265 peruspisteestä. Pohjoisin piste sijaitsee Norjassa lähellä Hammerfestiä Jäämeren rannalla ja eteläisin Ukrainassa.

Pisteet rakennettiin korkeille paikoille, sillä yhdeltä mittapisteeltä piti olla näköyhteys toiselle.

Matkailupotentiaalia voisi hyödyntää paremmin

34 pistettä on julistettu suojeltaviksi maailmanperintöpisteiksi. Niistä Suomessa sijatsee kuusi, joista yksi on Elimäen naapurikunnassa Lapinjärvellä, Porlammin kylällä. Suojeltuihin pisteisiin on rakennettu mittaustornit.

Elimäellä vanhoja mittaustorneja ei enää juuri muistella. Maailmanperintökohteeksi julistetun Struven ketjun muistavat jotkut Elimäen asukkaat, mutta soittokierros kyläyhdistyksille kertoo, ettei ketjua pidetä yhdenkään kylän matkailuvalttina.

— Raussilassa asia on aika pitkälti unohtunut, eikä ketjua käytetä ainakaan kylän mainostamiseen. En tiedä, että sitä muutenkaan Elimäellä muistettaisiin, Raussilan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Matti Mäkelä kertoo.

Jyrki Puupposen mukaan Struven ketjua voisi hyödyntää paremmin maankuntien mainonnassa tai matkailun edistämisessä.

— Itse ajattelen, että ketjun mittapisteitä voisi hyödyntää tehokkaimmin esimerkiksi vaellusreiteillä ja luontomatkailussa. Pisteet ovat korkeilla paikoilla, ja niiltä on upeat näköalat.

Puupposen mukaan Keski-Suomen Maailmanperinnöstä voimaa -hanke on ottanut Struven ketjun suojellun Korpilahden Oravivuoren mittauspisteen yhdeksi kohteekseen.



Kouvolan Matkailun matkailuneuvoja Päivi Oksanen on tietoinen Struven ketjusta. Hänen mukaansa ketjusta kysellään satunnaisesti, mutta Kouvolan Matkailulla ei ole suunnitelmia Elimäen mittapisteen hyödyntämisestä.

— Kyseessä on kuitenkin maailmanperintökohde, jota ei voi nähdä. Hyödyntäminen tarvitsisi jotain konkreettista, kuten näköalatornin.

Oksanen arvelee, ettei tornin rakentaminen paikalle ole välttämättä selvä vain maanomistajan luvalla.

— Siinä on monta tekijää mukana, kuten Museovirasto ja Unesco.

Puupposen mukaan tornia ei saisi rakentaa suoraan mittapisteen päälle, mutta sen välittömään läheisyyteen kuitenkin, kunhan asiasta informoi Museovirastoa ja Maanmittauslaitosta.

— Periaatteessa sen saisi rakentaa vaikka 20 metrin päähän. En usko rakentamiselle olevan sen kummempia esteitä.

Uutista päivitetty kello 16.18. Täsmennetty pisteiden sijaintia Elimäellä ja sen lähialueilla.