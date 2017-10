Kouvolassa kotihoidon hinnat ovat maltilliset — Hoitomaksut huolestuttavat ja rasittavat iäkkäiden kukkaroita

Kuva: Jussi Lopperi

Valkealassa asuva Terttu Salmi joutui turvautumaan kotisairaanhoitoon loukattuaan kätensä. Kahden viikon ajan saamastaan palvelusta tuli lasku.

Nyt asiakkaan on vaikea edes ymmärtää, mistä maksut muodostuvat.

— Eläkkeeseeni nähden lasku oli kova.

Salmen kokemukset kotisairaanhoidosta olivat hyviä ja huonoja. Välillä hoitaja ehti paikalle vasta aamupäivällä.

— Muuten hoito oli hyvää ja hoitajat ystävällisiä, mutta sen näki, että kiire on kova.

Senioritalo Tuikkeessa asuva Salmi pelkää sitä päivää, kun kotihoidon palvelut muuttuvat hänelle säännöllisiksi. Toistaiseksi hän on kahden viikon jaksoa lukuunottamatta pärjännyt vuokra-asunnossaan omin avuin.

— Eläke ei tahdo nytkään riittää, saati jos siitä otetaan iso osa pois hoitomaksuja varten.

Salmen mukaan Tuikkeen talossa asuvat ovat ratkaisseet muun muassa kauppareissut kimppakyydillä. He tilaavat itse taksin, menevät asioille ja palaavat toisella taksilla takaisin. Kunnan kauppapalvelua tai tukipalveluja he eivät ole toistaiseksi käyttäneet.

Kuukausimaksuissa voi olla jopa yli 200 euron ero

Paljon säännöllistä kotihoitoa tarvitsevien lasku on Kouvolassa samaa tasoa kuin Suomessa keskimäärin. Kalleinta kotihoito on heille, jotka tarvitsevat vähän eli alle 10 tuntia viikossa. Kouvola sijoittuu Suomen kymmenen kalleimman kunnan joukkoon vähän hoitoa tarvitsevien maksatuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Katja Ilmarinen on vertaillut tutkimuksessaan 200 kunnan hintoja. Säännöllisessä kotihoidossa kaupunkien perimissä kuukausimaksuissa voi olla jopa yli 200 euron ero.

Kouvolan käytäntö on Ilmarisen mielestä hyvä. Vähän palveluja käyttävältä peritään enemmän kuin asiakkaalta, joka tarvitsee hoitoa paljon.

Ilmarinen myöntää, että pienituloisella, monenlaista apua tarvitsevalla lasku voi olla iso.

— Palvelut muodostavat merkittävän maksurasitteen iäkkäille. Maksujen suuruudesta tai alueellisesta vaihtelusta ei valitettavasti ole kokonaiskuvaa tällä hetkellä.

”Kouvolassa ketään ei jätetä rahan puutteen takia hoitamatta”

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut voivat vaihdella, koska kunnat voivat soveltaa maksuissa omaa maksutaulukkoaan. Näin on tehnyt Kouvolakin. Vain tulorajat ja enimmäismaksuprosentit on määritelty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa.

Kouvolassa ketään ei jätetä rahan puutteen takia hoitamatta, sanoo Kouvolan vs. ikääntyneiden palveluiden johtaja Tuula Jaakkola. Kotihoidon säännöllisestä hoidosta perittävän asiakasmaksun suuruudesta tulee Jaakkolan mukaan aika ajoin palautetta.

— Maksua on mahdollisuus alentaa tai jättää perimättä asiakkaan taloudellisen tilanteen perusteella. Näin on joissakin tapauksissa tehtykin.



Ilmarisen mukaan vanhuspalveluissa on paljon vaihtelua muun muassa kotihoidon, tukipalvelujen ja palveluasumisen maksuissa. Sen vuoksi vertailussa ei voida nostaa yhtä kuntaa kalliiksi tai toista erityisen halvaksi.

— Toivon, että käytännöt selkeytyisivät. Nyt asiakkaan on vaikea edes ymmärtää, mistä maksut muodostuvat, Ilmarinen sanoo.



Säännöllisen kotihoidon lisäksi maksuja peritään tukipalveluista. Niiden maksuista kunnat päättävät itse. Hinnoissa on suuria eroja. Kouvolassa hinnat ovat Ilmarisen mukaan tyypillisellä tasolla.

Kouvolassa tukipalveluasiakkaita oli viime vuonna 1 092. Heistä ateriapalvelua käytti 481, kauppapalvelua 146 ja päiväkeskusta 254 asiakasta. Tukipalveluja ovat myös turvapalvelut, kylvetys ja vaatehuolto.

Yli 1000 tarvitsee kotihoitoa Kouvolassa

Kouvolassa kotihoitoa tarvitsee noin 1 080 asukasta kuukausittain. He asuvat kotona, ja suurin osa on yli 65-vuotiaita. Noin 8,5 prosenttia kouvolalaisista asiakkaista on yli 75-vuotiaita.

Asiakkaan kotihoidon palvelun tarve määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Säännöllinen kotihoito sisältää kotipalvelun ja -sairaanhoidon.

— Kotihoito voi olla sisällöltään sairaanhoidon lisäksi vaikkapa arkipäivän askareissa auttamista, lääkehoitoa tai pesuapua, sanoo Jaakkola.

Kotihoidon palveluja on mahdollista saada kaikkina vuorokauden aikoina ja viikon jokaisena päivänä. Maksun suuruuteen ei vaikuta vuorokauden aika, viikonpäivä tai se, missä asuu.

Kotihoidon asiakkaat ovat enimmäkseen yksin asuvia. Heistä enemmistö on naisia. Pariskuntia on vähiten.



Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja linjataan uudelleen sote-uudistuksen rinnalla. Se tarkoittaa joillekin maksujen laskua, joillekin nousua.

Ilmarisen mukaan palveluiden järjestämisen siirtyminen maakunnille yhtenäistäisi hinnat ainakin maakuntien sisällä. Paikallisesti hintoihin pitäisi hänen mielestään jättää liikkumavaraa, koska alueet ovat erilaisia.

— Tärkeintä on kuitenkin, että maksut olisivat kohtuullisia, hintahajonta pienenisi ja asiakas ymmärtäisi, mistä hinta muodostuu.

Mitä on säännöllinen kotihoito?

Kotihoidolla tarkoitetaan omassa kodissa annettavaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua tai niiden yhdistelmää.

Kotihoito auttaa, kun henkilö tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi tukea arkipäivän toimissa.

Hoidon tavoitteena on luoda iäkkäille ihmisille edellytykset asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Kotihoito on säännöllistä, kun asiakkaan luona käydään vähintään kerran viikossa tai hän saa kotihoitoa palvelu- ja hoitosuunnitelman perusteella.

Lähde: STM: Väyrynen & Kuronen 2016