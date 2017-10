Leipomopalon syttymissyy yhä epäselvä — palonilmoitin- tai sammutusjärjestelmiä ei pienemmiltä teollisuustiloilta vaadita

Kuva: Katja Juurikko

Perjantaina Valkealassa pahoin palaneen Leipomo J. Martinin tuotantotilojen tulipalon syttymissyytä tutkitaan edelleen, Kaakkois-Suomen poliisista kerrotaan.

Tutkinnanjohtaja Markku Koski sanoo, että poliisin tekninen tutkinta leipomon tiloissa on parhaillaan käynnissä.

— Tässä vaiheessa ei ole uutta ilmoitettavaa. Syytä selvitetään, mutta työ on laajojen tuhojen takia hidasta.

Kosken mukaan keskiviikkona tuotantotiloja tutkivat poliisin lisäksi vakuutusyhtiön tarkastajat.

— Siellä on kaikenlaisia sähkölaitteita, jotka lähtevät lausunnolle. Kaikki on vielä tutkimusten tässä vaiheessa auki.

Tilojen tulevaisuudesta ei vielä tietoa

Leipomo J. Martin Oy toimii tiloissa vuokralaisena. Rakennuksen omistajan Myllyn Paras Oy:n teknisen johtajan Janne Kilkin mukaan vielä on liian aikaista pohtia tuhoutuneen rakennuksen tulevaisuutta.

— Nyt tavoittelemme ensin vakuutusyhtiön edustajaa, eikä palomestarikaan ole antanut lausuntoa.

Päivystävä palomestari Sami Muuronen kertoi Kouvolan Sanomille aiemmin, että leipomon tiloissa ei ole ollut automaattista paloilmaisinta eikä automaattista sammutusjärjestelmää.

Kilkin mukaan sellaisia ei vaaditakaan.

— Kiinteistö on rakennettu 1980-luvulla. Se oli asianmukaisessa kunnossa, hän sanoo.

Peltola: ”Käyn tarkkaan läpi vakuutussopimukset”

Kouvolalaisen Risto Peltolan Leipomo Oy:n yrittäjä Pulla Peltola kertoo, ettei Peltolan leipomossakaan ole automaattista paloilmaisin- tai sammutusjärjestelmää.

— Leipomomme toimii vanhassa rakennuksessa, jossa paloturvallisuusjärjestelmiä ei ole. Uusissa rakennuksissa vaatimukset ovat paloturvallisuuden osalta paljon tiukemmat.

Hänen mukaansa vakuutusyhtiöt eivät paloilmoitin- tai sammutusjärjestelmää vaadi. Omavastuut tai muut vakuutusehdot saattavat kuitenkin lieventyä, jos leipomossa on kyseiset järjestelmät.

Peltola sanoo, että hänen kuultuaan J. Martinin leipomopalosta ei perjantaiyönä uni ottanut tullakseen.

— Kun selviää, mistä Martinin leipomon tulipalo on saanut alkunsa, käyn tarkkaan läpi vakuutussopimukset.

Palonilmoitinjärjestelmästä ollut hyötyä

Korian Leipomo Oy:n tuotantotilat on rakennettu 1975. Sinne on kuitenkin asennettu paloilmoitinjärjestelmä jälkikäteen, kertoo toimitusjohtaja Jukka Koskinen.

— Leipomossamme on käytössä automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, joka sisältää sekä lämmön- että savunilmaisimet.

Koskisen mukaan palohälytys menee suoraan muiden hälytysten tapaan kiinteistön vartioinnista vastaavalle yritykselle.

— Testaamme järjestelmää säännöllisesti. Joskus on myös ollut tositilanne, joka on aiheuttanut hälytyksen, eli laitteista on ollut hyötyä.

Koskinen sanoo, että vakuutusyhtiön kanssa riskikartoitusta tehtäessä kyseisenlainen järjestelmä alentaa vakuutusmaksuja.

— Tämän paremmin ei tässä rakennuksessa voi tulipaloon varautua. Leipomoteollisuudessa on kuitenkin aina paloturvariski.