Päivähoidon maksualennus lisää kaupungin menoja Kouvolassa

Kuva: Katja Juurikko

Lasten ja nuorten palveluiden talousarvioehdotus ylittää annetun kehyksen noin 800 000 eurolla. Lasten ja nuorten lautakunnan hyväksymä budjettiesitys on reilut 176,3 miljoonaa euroa. Kehysesityksessä summa oli vajaat 175,5 miljoonaa euroa.

Suurin yksittäinen syy ylitykselle on varhaiskasvatusmaksujen aleneminen, kertoo lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen.

Asiakasmaksujen aleneminen ja yksityisen päivähoidon palvelusetelin arvon nostaminen tietää kaupungille tulonmenetyksiä. Korhosen mukaan nämä yhdessä kasvattavat kaupungin menoja kahdella miljoonalla eurolla.

Palvelusetelin arvoa on nostettava, etteivät yksityiset päiväkodit perisi perheiltä korkeampaa maksua kuin kaupungin päiväkodit. Kaupunki haluaa, että perheet ovat mahdollisimman samanarvoisessa asemassa, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Helena Kuusisto kertoi Kouvolan Sanomissa syyskuun alussa.

Suomen hallitus antoi eduskunnalle esityksen asiakasmaksulain muuttamisesta. Lakimuutos alentaa pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatusmaksuja. Lain on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden alusta. Hallitus on päättänyt korvata asiakasmaksuista koituvat menetykset kunnille.



Muita syitä ylitykseen ovat lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tarpeen kasvu noin 900 000 eurolla ja Valkealan koulukeskuksessa olevien väistötilojen vuokra. Se on korkeampi entisen koulukiinteistön vuokraan verrattuna. Myös nuorten työpajatoiminnan laajentuminen Viitakummussa lisää kustannuksia.

Lisäksi kaupunki haluaa vakinaistaa nuorille suunnatun Ohjaamon toiminnan. Sen vuosikulut ovat 190 000 euroa. Tähän saakka Ohjaamo on ollut Euroopan unionin sosiaalirahaston ja Kouvolan kaupungin yhdessä rahoittama hanke.

Ohjaamo tarjoaa 15—29-vuotiaille ohjausta, neuvontaa ja tukea muun muassa opiskeluun, työnhakuun ja elämänhallintaan. Kouvolassa Ohjaamo on toiminut kaksi vuotta.