SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen: Suomi on vaarallisella tiellä kohti kahtiajakautumista

Kuva: Marleena Liikkanen

SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen tähtää vaalien toiselle kierrokselle.

Tasavallan presidentti on Suomen keskeisin mielipidevaikuttaja.

Vasta käynnistyneen kampanjansa yhdeksi kärkiteemaksi Haatainen on ottanut arvojohtajuuden.

— Tasavallan presidentti on Suomen keskeisin mielipidevaikuttaja. Sillä on merkitystä kansalaisten mielipiteisiin oikeasta ja väärästä. Tärkeää on kuunnella myös sitä, mitä ei sanota.

Haatainen korostaa tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta suomalaisen yhteiskunnan tukipilareina. Hän on huolissaan niiden rapautumisesta.

— Suomi on vaarallisella tiellä kohtia kahtiajakautumista. Osa suomalaisista kokee, ettei tule kuulluksi ja syrjäytyy. Osalla taas menee entistä paremmin. Yhteiskuntapolitiikalla ei pidä ruokkia tällaista kehitystä.

— Suomessa on jo nyt 100 000 nuorta, joilla ei ole toisen asteen koulutusta. Menetämme näin osaamista ja luomme pohjaa ääriliikkeille ja nationalistisille pyrkimyksille, Haatainen muistuttaa ajan ilmiöistä.

Päätämme itsenäisesti mihin haluamme kuulua

Arvojohtajuuden lisäksi presidentin keskeistä työsarkaa on ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Suomalainen Nato-keskustelu on polkenut paikoillaan, eikä Haatainen sitä erityisesti eteenpäin potki.

— Suomella on yhteinen linjaus ulko-ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa. Ovea Natoon pidetään raollaan, mutta emme ole liittymässä. Päätämme itsenäisesti mihin haluamme kuulua.

Haatainen näkee Euroopan unionin Natoa tärkeämpänä instituutiona Suomen kaltaiselle pienelle maalle.

— Turvallisuuspoliittinen yhteistyö EU:n kesken on tiivistä ja niin pitääkin olla. Esimerkiksi terrorismin ehkäisyssä tarvitaan tiukkaa yhteistyötä, että Suomeenkin asti levinneet iskut kyetään estämään. Emme voi olla tämän suhteen sinisilmäisiä.

Ranska ja Saksa ovat saaneet parlamenttivaaleissa tänä vuonna EU:n kehittämistä ja vahvistamista vaatineet johtajat Angela Merkelin ja Emanuel Macronin.

— On hyvä, että isoilla mailla on halu kehittää Eurooppaa, mutta tämä ei voi olla vain kahden kauppa. Suomen on mentävä mukaan samoihin pöytiin. Samalla on varmistettava, että keskustelua EU:n turvallisuuspolitiikan kehittämisestä käydään myös kotimaassa.

Miksi Euroopan unioni vaikenee Kataloniasta?

EU-maiden hiljaisuus Katalonian tapahtumien suhteen ihmetyttää silti Haataista.

— Se on silmiinpistävää. Väkivalta pitää tuomita. Suomen ja EU:n arvojen mukaista ei ole uhata väkivallalla äänestäjiä.

Presidentinvaalikampanjat ovat vasta aluillaan. Gallupit povaavat istuvalle presidentille Sauli Niinistölle ylivoimaista pottia.

— Itse tähtään toiselle kierrokselle. Uskon kovaan työhön ja aion tavata ihmisiä eri puolilla Suomea.