Kuva: Kari Huusari

Rintauinti taitaa olla paras lajini, aprikoi 12-vuotias Laura Punkkinen.

Neljä vuotta kilpauintia harrastanut Laura on kehittynyt hyvää vauhtia ja kerää tänäkin syksynä kilpailukokemusta viidestä-kuudesta kisatapahtumasta.

— Toinen hyvä laji on vapaauinti, jossa 50 ja 100 metrin matkat sujuvat mukavasti. Rintauinnissa pärjään kaikilla matkoilla 400 metriin asti.

Uimaan Laura oppi jo aivan pienenä. Uimakoulusta ei siirrytty kisa-altaisiin aivan heti, mutta kun taidot ja itseluottamus kehittyivät, tuli kilpaileminenkin ajankohtaiseksi.

— Laji tuntui mukavalta ja kisoissa on kiva käydä. Olen aika kilpailuhenkinen.

Kehittymisen varaa toki on aina.

— Perhonen on vaikein laji. Se on niin rankkaa ja vaatii hyvää tekniikkaa, Laura kuvailee.

Kesällä otettiin vähän löysemmin rantein. Viestin uimarit aloittivat lomansa juhannuksena ja palasivat altaalle elokuussa.

— Kyllä keskikesälläkin tulee uitua, kun ollaan mökillä. Joskus käydään kavereidenkin kanssa uimahallissa.

Kakkoslaji löytyi syksyllä

Kakkoslajiksi löytyi tänä syksynä ampumajuoksu, tai paremminkin vielä tässä vaiheessa ampumajuoksu. Laura on käynyt kuukauden ajan Kouvolan Hiihtoseuran harjoituksissa.

— Ammuntaa on treenattu Tyrrissä kerran viikossa. Lisänä on tietysti juoksua. Hiihtämässä olen muutenkin käynyt monta vuotta, aina kun vain on tarpeeksi luminen talvi.

Laura tykästyi ampumahiihtoon jo vuosia sitten ja seuraa lajia aktiivisesti.

Uinnin puolella ei varsinaista suosikkia ole. Entä ampumahiihdossa?

— En oikein tiedä. Uinnissa ainakin seuraan ja kannustan suomalaisia.

Uintia neljästi viikossa

Uintitreeneihin Voikkaan Viestin nuoret kokoontuvat neljästi viikossa. Lajitreenit pidetään Kuusankosken uimahallissa, ja oheisharjoituksiin kuuluu niin juoksua kuin salikäyntejäkin viereisessä urheilutalossa.

Valmentajana toimii Lauran isä Mika Punkkinen, jolle on kertynyt jo pitkä historia Viestin uimarien parissa.

— Taitaa tulla pian kolmekymmentä vuotta täyteen, Punkkinen ynnäilee.

Millainen valmentaja isäukko on?

— Ihan hyvä. Ei ole valittamista.

Viestin ryhmässä on tällä hetkellä parikymmentä 10—15-vuotiasta nuorta. Nuorimpien valmennuksessa auttaa Lauran vanhempi sisko Oona.

Kehittyminen ohittaa mitalit

Kisamatkat suuntautuvat useimmiten lähikaupunkeihin, Lahteen, Kotkaan ja Lappeenrantaan. Seuraava koitos odottaa ensi viikonloppuna kotimaisemissa, Kouvolan Uimarien järjestämissä kisoissa Urheilupuiston hallissa.

— Syyskauden päätavoite taas on Tampereen ikäkausimestaruuskisoissa marraskuussa.

Menestystä tulee kohtalaisesti. Joskus päästään mitaleille, joskus ei.

— Tulosten kehittyminen on tässä vaiheessa tärkeämpää kuin mitalit. Kisoissa pyritään rikkomaan omia ennätyksiä, ja etenkin ikäkausikisoihin on pistetty kovasti tavoitteita.