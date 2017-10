Atria harkitsee tosissaan Kouvola—Xi’an-junayhteyttä: ”Jos juna lähtee kerran viikossa, voisimme tarvita 5—7 konttia”

Kuva: Lukas Pearsall

Elintarvikeyhtiö Atria harkitsee Kouvolan ja Xi’anin välisen junayhteyden käyttöä Kiinan-viennissään.

— Vientitahtimme on nyt noin yksi 20—25 tonnin kontti per päivä, ja aiomme parantaa sitä. Jos juna lähtee kerran viikossa, voisimme tarvita ainakin viidestä seitsemään konttia, sanoo yhtiön tuotannollisten prosessien johtaja Markku Hirvijärvi.

Atria sai vuoden 2016 lopulla luvan viedä sianlihaa Kiinaan. Saman alan yhtiö HKScan on myös hankkimassa toimitusoikeuksia.

Hirvijärven mukaan kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat eniten hinta ja aika. Xi’anin-yhteyden kestoksi tavoitellaan kymmentä vuorokautta. Hirvijärven mukaan nopea yhteys mahdollistaisi sen, ettei lihaa tarvitsisi varastoida niin paljon Kiinassa.

— Meillä on asiakkuuksia ympäri Kiinaa. Sillä ei ole kovin suurta merkitystä, viedäänkö kuorma ensin Keski-Kiinaan vai rannikolle.

Yhtiöt haluavat varmistaa ensin reitin toimivuuden

Logistiikkaketjun toimivuus on yksi asia, jonka Atria aikoo varmistaa ennen yhteyden käyttöönottoa. Hirvijärven mukaan pakastetuissa lihatuotteissa kylmäketjun on toimittava aukottomasti.

Myös lahtelainen hitsausalan yhtiö Kemppi on kiinnostunut yhteydestä mutta haluaa ensin varmistaa sen toimivuuden.

— Viimeksi tänään keskustelimme asiasta palaverissa. Reitti on ehdottomasti järkevä vaihtoehto, jos rahdin hinta pysyy sopivana. Yhteyden toimivuuden kannalta Venäjä on ehkä isoin kysymysmerkki, sanoo Kempin logistiikkapäällikkö Antti Syrjä.

Valtio auttaa yrityksiä lupabyrokratiassa

Suomen Kiinan-kauppa on vilkastunut, koska kauppasuhteisiin on nähty vaivaa ja käytetty rahaa. Tätä mieltä on maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

— Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan on palkattu tällä hallituskaudella kymmenkunta määräaikaista työntekijää, joiden tehtävänä on auttaa yrityksiä vientiponnisteluissa.

Eviran elintarviketurvallisuusjohtajan Leena Räsäsen mukaan työntekijät järjestävät esimerkiksi Kiinan-, USA:n- ja Venäjän-viennissä tarvittavaa valvontaa. Näin yritykset voivat todistaa kohdemaille, että toiminta ja tuotteet täyttävät määräykset.

— Maat voivat edellyttää, että jotain tiettyä valvontaa tehdään tiheämmin kuin Suomessa. Jos taas maahan on lupa viedä Suomesta vain sianlihaa, niin maa voi haluta varmistaa, että liha säilytetään erillään naudanlihasta, Räsänen sanoo.