Galleria Padon taiteilija Ilkka Aho etsii joskus inspiraatiota pyykkäämällä

Kuva: Ilkka Aho

Ilkka Aho, kuvaile itseäsi taiteilijana.

— Teen esittäviä öljyvärimaalauksia. Töissäni on aina jokin idea, mutta se ei ole välttämättä ilmiselvä. Välillä itsekin unohdan, mitä olen milläkin asialla mahtanut tarkoittaa. Käytän paljon symboleja. Maalaan usein lasiesineitä, ja siinäkin on symboliikkaa, onko lasi läpinäkyvää vai värillistä. Maalauksissani esiintyy monesti myös omena, joka on voimakas, esimerkiksi Raamattuun viittaava symboli.

Miksi teet juuri esittävää taidetta?

— On haaste osata maalata kohde niin, että katsoja tunnistaa sen samaksi asiaksi. Mitä realistisemmalta lopputulos näyttää, sitä parempi. Tässä piilee kuitenkin ansa. Jos taiteilija maalaa jonkun esineen hyvin tarkkaan, ihmiset saattavat nähdä työn vain taidonnäytteenä. He eivät tulkitse, mitä teos tarkoittaa.

Taidettasi on esillä Galleria Padossa Kuusankoskella. Millaisia teoksia näyttelyssäsi on mukana?

— Pieniä asetelmia ja maisematauluja sekä isoja figuratiivisia teoksia. Maalauksia on kaikkiaan noin 50, ja vanhimmat niistä ovat vuodelta 2014. Monen muun taiteilijan tavoin kuvaan mieluiten ihmistä. Se on kuitenkin vaikeaa. Jos piirtää vinon pullonkaulan, harva ajattelee sen olevan jotenkin hassu. Jos taas ihmisen silmät ovat vinossa, se näyttää koomiselta.

— Olen huomannut, että ihmiset ostavat harvemmin — ainakaan omasta tuotannostani — ihmistä kuvaavia teoksia. Ne koetaan liian voimakkaiksi ja henkilökohtaisiksi. Toisekseen maalaan ihmisiä mieluiten isolle kankaalle. Harvalla on kotinsa seinillä tilaa niin suurille teoksille.

Millaisina kuvaat ihmiset?

Kuva: Ilkka Aho

— Vähän poissaolevina. Vältän ihmisfiguureissa asioita, jotka yhdistäisivät teoksen tähän maailmaan. En esimerkiksi maalaa hahmoille tämän päivän muotivetimiä. Taiteessa pitää mielestäni olla tietynlaista ajattomuutta. Jos ottaa kantaa tähän päivään, se on huomenna jo vanha uutinen. On mielenkiintoista pohtia asioita, jotka ovat säilyneet samanlaisina satoja tai tuhansia vuosia. Sitä, mikä tekee juuri niistä asioista tärkeitä.

Miten sinusta tuli taiteilija?

— Se oli osittain sattumaa. Minulla oli yläasteella hyvä kuvaamataidonopettaja, joka kannusti minua. Kokeilin muitakin luovia aloja, mutta mikään muu ei tuntunut omalta. Ihmisillä on lahjakkuuksia eri asioihin, mutta ne eivät merkitse mitään, jos ei saa kannustusta ja mahdollisuuksia tai ei omaa asiaan mielenkiintoa.

Kuka taiteilija on vaikuttanut sinuun erityisesti?

— Suomen kultakauden taiteilijat, kuten Edelfelt, Gallen-Kallela ja Halonen sekä 1600-luvun mestarit Rembrandt ja Rubens. Toivon, että heidän vaikutuksensa näkyy töissäni.

Mistä poimit aiheita?

— Katselen välillä ulos, luen ja kuuntelen musiikkia. Päässäni käy koko ajan pöhinä. Lataan itseni täyteen ajatuksia ja alan sitten maalata. On valitettavasti pelkkä myytti, että taiteilija odottaa inspiraatiota baskeri päässään punaviiniä juoden. Työhuoneeni on kotona. Jos maalaaminen ei suju, laitan pyykit pesukoneeseen.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

— Rutiini — jota voin rikkoa jatkuvasti — on minulle tärkeä. Aamupäivisin hoidan yleensä puheluita ja sähköposteja. Parin kahvikupillisen jälkeen alan tehdä luonnoksia. Kolmen neljän jälkeen alan maalata ja jatkan yleensä kymmeneen yhteentoista saakka. Työskentelen seitsemänä päivänä viikossa. En osaa pitää lomapäiviä.

Mitä kotisi seinillä on?

— Ei oikeastaan mitään. Työhuoneeni seinillä on museoista ostettuja teospostikortteja. Minulla ei ole rahaa keräillä taidetta, jota haluaisin. Enkä pysty elämään, jos seinillä on omia teoksia. Näkisin niissä vain virheitä ja asioita, jotka olisi pitänyt tehdä toisin.

Ilkka Ahon maalauksia Galleria Padossa Kuusankosken Taideruukissa 29.10. asti.