Kotkalainen teki valokuvakirjan Kouvolasta, jota on vihannut ja kadehtinut

Kotkalainen Harald Olausen, 55, asui keväällä pari kuukautta Kouvolassa, polki liki tuhat kilometriä ympäri kaupunkia ja kuvasi. Tästä syntyi kuvakirja Go Kouvola Go!

Teos sisältää muutamia satoja mustavalkokuvia, jotka tuovat esiin kaupungin rosoisen puolen.

— Haluan näyttää ihmisille ympäristön, jossa he liikkuvat päivittäin. Ne paikat ovat paljon kauniimpia kuin Repovesi.

Kuvissa on muun muassa katumaisemaa sekä rakennuksia aina Pohjola-talosta asuinkerrostaloihin. Olausen viehättyi etenkin rakennustelineiden valloittamasta kävelykatu Manskista.

— Keskeneräisyys on tärkeä filosofinen lähtökohta. Se pätee myös ihmisiin. Jos olemme valmiita, olemme tylsiä.



Olausen kertoo omanneensa tyypillisen kotkalaisen suhteen Kouvolaan.

— Siihen sisältyi vihaa ilman rakkautta sekä kateutta.

Kouvola oli näyttäytynyt kotkalaiselle rumana ja sieluttomana rautateiden risteysasemana. Toisaalta Olausenin nuoruudessa kaupungissa oli jotain hyvääkin: erityyppisiä kauppoja ja enemmän amerikanrautoja kuin Kotkassa.

— Join ensimmäisen Coca-Colani ja söin ensimmäisen hampparini Kouvolassa!

Olausenin mukaan kirjaprojektia tehdessä kaupunki paljastui kuitenkin ”yllättävän kivaksi”.



Kouvola-teoksen on kustantanut Olausenin pyörittämä Kulttuuriklubi-kustantamo. Kirjailijan mukaan 50 kappaleen painos on loppuunmyyty, mutta teosta saa e-kirjana Adlibriksesta. Kirja löytyy myös verkosta osoitteessa kulttuuriklubi.com.

— En tee kuvakirjoja bisneksenä. Tämä on minulle terapiaa.

Harald Olausen, 55

Kotkalaislähtöinen toimittaja ja kirjailija.

Asuu nykyisin Kuopiossa. Työskentelee paikallisessa Kukko-kaupunkilehdessä.

Kirjoittanut useita teoksia. Uusin My life as Kylie Minoque! on omaelämäkerrallinen teos lapsuudenkokemuksista lastenkodissa.