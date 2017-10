Kouvolan Kiina-yhteys kiinnostaa myös Keski-Euroopassa — Yhden kontin rahti Kiinaan on noin 4 000 euroa

Tavaran kuljettaminen Suomesta Keski-Kiinaan ei ole enää sen kalliimpaa junalla kuin laivalla.

Kinnon kehittämispäällikkö Simo Päivinen sanoo, että Suomen satamasta Kiinan satamaan yhden 40 jalan, eli reilun 12 metrin pituisen, kontin rahti on noin 1 500 euroa.

Rautatiekuljetuksissa vastaavan kontin rahti on Kouvolasta Xi’aniin noin 4 000 euroa.

— Jos tavara menee vain Suomen satamasta Kiinan satamaan, on se halvempi tapa. Jos taas tavaraa joudutaan viemään Kiinan satamasta Keski-Kiinaan, tuo se rahtiin lisää noin 2 000 euroa. Silloin junakuljetukset ovat hyvin kilpailukykyisiä.

Lentorahtina kontin tavaramäärän lähettäminen maksaa 10 000—20 000 euroa. Suuri hintahaarukka selittyy rahdin vaihtelevalla painolla.

Päivinen korostaa, että hintaesimerkit ovat suuntaa-antavia.

Junakuljetukset perillä 10 päivässä

Kalliin lentorahdin valttina on nopeus. Tavara ehtii lähettäjältä tilaajalle pisimmilläänkin muutamassa päivässä. Junakuljetuksissa tavoitellaan 10 päivän matka-aikaa. Laivalla aikaa kuluu 6—8 viikkoa.

Junakuljetusten kilpailukykyisyys on Kiinan valtion antaman kuljetustuen ansiota. Päivinen arvioi, että ilman tukea kuljetus olisi puolet kalliimpi. Toisin sanoen rahti olisi 7 000—8 000 euroa yhdeltä 40 jalan kontilta.

Ensimmäinen juna matkaan marraskuussa

Ensimmäinen juna kohti Xi’ania lähtee marraskuun 10. päivänä. Kiinan markkinoille tavaroita tai raaka-aineita vievä yritys voi päättää, kontittaako rahdin itse vai tehdäänkö kontitus Kouvolan ratapihalla.

— Hyvin todennäköisesti 80—90 prosenttia kontitetaan Kouvolassa. Samoin käy Kiinasta tulevan tavaran purkamisen kanssa, Päivinen sanoo.

Keski-Euroopassa luotetaan uuden reitin nopeuteen

Päävastuu Kiina-yhteydestä on Kazakstanin Rautateillä, joka on valinnut operaattoriksi ja edustajakseen Suomessa Unytrade Oy:n.

Unytraden operatiivinen johtaja Jari Grönlund on aiemmin työskennellyt Kemiran logistiikkajohtajana. Hän sanoo, että parasta aikaa Kiina-yhteyttä markkinoidaan ja myydään yrityksille.

— Näyttää vahvasti siltä, että noin 75 prosenttia Kiinasta tulevista konteista jatkaa Kouvolasta Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan.

Keski-Euroopan kiinnostus Suomen-reittiä kohtaan selittyy sillä, että Saksan-reitti on vilkkauden takia enemmän tai vähemmän tukossa. Uudella reitillä haetaan nopeutta.

Simo Päivinen vahvistaa Grönlundin arvion.

— Kiina-yhteys kohdistettiin alkujaan pohjoismaisille vienti- ja tuontiyrityksille. Keskieurooppalaiset ovat kuitenkin olleet hyvin kiinnostuneita uudesta reitistä. Näyttää siltä, että Kouvolan ja Xi’anin yhteyttä voidaan hyödyntää koko Euroopan mittakaavassa.

Alussa juna Kiinaan lähtee kerran viikossa. Päivisen mukaan tahtia on mahdollista kiristää nykyisellä infralla yhteen junaan päivässä.