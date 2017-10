Puolustusministeri Jussi Niinistö myöntää: Kuuden minuutin kiky-lisäys ei toimi puolustusvoimissa

Kuva: Lukas Pearsall

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) vieraili tiistaina Utin jääkärirykmentissä. Hän vaikuttui siitä, että Utin helikopteripataljoona hoitaa paljon virka-aputehtäviä.

Miksi tulitte vierailulle Utin jääkärirykmenttiin? Onko joukko-osasto juuri nyt puolustuspoliittisesti ajankohtainen?

— Vierailun tärkein teema on valmius. Utissa on poikkeuksellisen korkea valmius erilaisiin uhkiin, koska täällä on suhteessa enemmän ammattilaisia kuin varusmiehiä. Joukko-osasto palvelee yhteiskuntaa myös muuten kuin sotilaallisesti. Jos joku on ajanut vaikka traktorilla järveen, täältä voi lähteä helikopteriosasto paikalle virka-apuun.

Puolustusvoimien toimintamäärärahoihin lisätään 50 miljoonaa euroa vuosina 2018—2021. Turvallisuusympäristön muutos edellyttää valmiuden parantamista. Se tarkoittaa kaluston kunnossapitoa, harjoituksia ja muuta toimintaa.

Vierailu liittyy myös siihen, että minulla on tarkoitus käydä jokaisessa puolustusvoimien joukko-osastossa. Utti oli viimeinen varusmiespalvelusta antava joukko-osasto, jossa en ollut käynyt.

Eduskunta hyväksyi kesällä lakimuutoksen, jossa puolustusvoimien kantahenkilökunnalle tuli velvollisuus osallistua kansainvälisiin sotilaallisiin avustustehtäviin. Miten muutos on otettu vastaan henkilöstön keskuudessa?

— Ennen lain hyväksymistä asiasta käytiin vilkas keskustelu. Silloin puhuttiin esimerkiksi siitä, millaista korvausta tehtävistä tulisi saada. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin sotilaat ovat nyt tyytyväisiä. Toisaalta lakimuutosta ei vielä ole faktisesti kokeiltu, eli tällaisia avustustehtäviä ei ole ollut.

Asiaa harjoiteltiin hiljattain loppuneessa Ruotsin Aurora-pääsotaharjoituksessa. Siihen osallistui yli 300 suomalaista sotilasta.

Kaksoiskansalaisten oikeus työskennellä puolustusvoimissa nousi puheenaiheeksi alkuvuodesta. Nyt asiasta tehtävä lakimuutos on valmistelussa. Voivatko kaksoiskansalaiset jatkossa hakea sotilasvirkoihin?

— Suomi ja muutama muu maa ovat poikkeuksia siinä, että meillä kaksoiskansalaiset ovat voineet toimia näissä tehtävissä. Uusi lakiesitys alkaa olla valmis, ja se voisi tulla ensi vuoden alussa eduskunnan päätettäväksi.

Esityksessä lähdetään liikkeelle siitä, että ketään ei leimata. Kaksoiskansalaiset eivät voi hakea kaikkiin virkoihin suoraan, mutta he voivat saada niihin erivapauden. Jo valmiiksi upseerinuralla olevat kaksoiskansalaiset voivat, totta kai, jatkaa viroissaan.

Pitäisikö Suomen osallistua entistä voimakkaammin kriisinhallintaan esimerkiksi Lähi-idässä?

Meillä on nyt noin 500 henkilöä kansainvälisen kriisinhallinnan tehtävissä. Se on pysynyt viime vuosina samoissa määrissä. 1990-luvulla määrä oli enimmillään paljon suurempi, mutta nyt hallitusohjelman mukaisesti vähennämme pieniä operaatioita, joissa on mukana vain muutama sotilas. Keskitymme Suomen puolustuskyvyn kehittämisen kannalta vaikuttavimpiin tehtäviin.

Eniten sotilaita osallistuu operaatioon Libanonissa. Seuraavaksi suurin on Irakin-operaatio. Siellä suomalaiset ovat kouluttaneet kurditaistelijoita. Utistakin on ollut väkeä mukana.

Suomalaisyhtiöt myyvät paljon aseita maailmalle. Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla, että Sakon Tikka-kivääristä tuli Yhdysvalloissa hittituote. Pitäisikö asevientiä rajoittaa?

— En näe syytä siihen. Suomesta on tosiaan viety Sakon kiväärejä Yhdysvaltoihin. Eniten myydyt tuotteet ovat metsästys- ja tarkkuuskiväärejä. Jos mietitään nyt Las Vegasin joukkoampumista, niin ampujan käytössä on ilmeisesti ollut automaattiase. Tässä tapauksessa ongelma on Yhdysvaltojen sisäinen.

Puolustusvoimissa hallituksen ajamaan kiky-sopimukseen liittyviä työajan pidennyksiä on tehty pidentämällä työaikaa kuudella minuutilla päivässä. Onko tällaisesta pidennyksestä hyötyä?

— Mitenhän tuohon diplomaattisesti vastaisi. Kyseessä on työmarkkinaosapuolien välinen sopimus, jonka ratkaisuun hallitus yritti kannustaa. Eihän se mikään salaisuus ole, että tällainen lisäys ei toimi puolustusvoimissa. Työtä tehdään muuten kuin vain tunnit ja minuutit laskien. Lisäyksen merkitystä ei käytännössä näe.