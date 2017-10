Jääkiekkokatsomoissa on ollut väljää — Liigan toimitusjohtaja: Vähän enemmän haastetta kuin ajateltiin

Kuva: Juha Rika

Jääkiekkoliiga on vetänyt 250 000 katsojaa alkukaudella. Pudotusta on seitsemän prosenttia edelliskaudesta. Lovi kuroutuu, kun panokset kovenevat, mutta huolestuttavaa lajin kannalta on suunta.

Perinteisiin tapahtumiin ilman erityistä gloriaa on entistä vaikeampi houkutella yleisöä, tai ainakin ihmisten käyttäytyminen on entistä arvaamattomampaa.

Hyvä bändi tai urheiluhuuma kavereiden kanssa imevät, mutta kun kauden aikana on 30 kotipeliä, vaje budjettiin syntyy juuri peruspeleistä.

— Tiesimme, että voi olla vähän haastetta, mutta on kyllä ollut ehkä vielä vähän enemmän haastetta kuin ajateltiin, Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi kuvaa alkukautta.

Jääkiekon asema suurimpana lajina ei silti horju.

— Vain vanhemmissa naisissa olemme kolmannella sijalla, mutta kaikissa muissa ikäryhmissä olemme selvästi suosituinta sporttia.

KooKoon yleisökeskiarvo on neljän kotiottelun jälkeen 3 338. Viime kaudella lukema oli viiden kotiottelun jälkeen 3 625 ja runkosarjan päätteeksi 3 421.

Peruskatsoja on keski-ikäinen mies

Suurten massojen liikuttelun aloitti jalkapallo. Hollanti veti 1989 Olympiastadionille 46 000 katsojaa. Yli 30 000 kannattajaa houkuttelivat esimerkiksi Espanja, Saksa, Portugali ja Italia, mutta kun panosta oli, myös Puola ja Wales kiinnostivat.

Lentopalloilijoiden matkassa kulkee tuhansia ihmisiä arvokisoihin, ja koripallomaajoukkue synnytti hypen Helsingin areenassa. Susijengiä seurasi paikan päällä 87 806 katsojaa. Kreikkaa vastaan syntyi lajin kaikkien aikojen yleisöennätys 12 327.

Katsomossa isien ja hevijuusereiden rinnalla istuivat äidit ja lapset. Juuri heitä hamuavat kaikki, mutta harva saavuttaa.

Kotimaisen sarjaottelun peruskatsoja on edelleen keski-ikäinen mies, joka on perinyt mallin isältään. Lähimmäs nuorta sukupolvea harrastajiensa kautta pääsee salibandy, mutta sekään ei ole noussut edes maailmanmestarina suurten massojen yleisölajiksi.

Perinteisillä asioilla on edelleen suuri merkitys

Kallioniemi ei usko, että lähitulevaisuudessa katsojat photoshopataan jäähalleihin ja rahat otetaan maksutelevisiosta ja mobiilista.

— Kyllä kaikenlaisia virtuaalitodellisuusskenaarioita voi miettiä, mutta nähtävissä olevassa tulevaisuudessa ihan ytimessä ovat ottelutapahtumat. Seurojen taloudessa kotiottelut ovat niin merkittävässä osassa, ettei niitä voi paikata.

Kontaktit fanien kanssa vaativat jo monikanavaista viestintää, mutta perinteisillä asioilla on edelleen suuri merkitys.

Elektroninen urheilu esports imee nuorta sukupolvea. Esimerkiksi Yhdysvalloissa amerikkalaisen jalkapallon katsominen vähentyi, mutta urheilun seuraaminen ei. Kasvu oli esportsin puolella.

Kallioniemen mukaan esportsin mahtimaassa Etelä-Koreassakin katsojat kokoontuvat yhdessä stadioneille seuraamaan suosituimpia pelitapahtumia.

— Paikalla olo on avainasemassa. Vetovoimatekijät liittyvät siihen, että se on sosiaalinen tapahtuma. Halutaan kokoontua yhteen ja kokea asioita yhdessä.