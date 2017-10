Jouni Frimodig palasi KooKoon puheenjohtajaksi

Kuva: Jussi Lopperi

KooKoo Hockey Oy:n yhtiökokous valitsi keskiviikkona Jouni Frimodigin, 52, seuran uudeksi puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja on seuralle tuttu ja toisin päin, sillä Frimodig luotsasi KooKoota aiemmin kahdeksan vuoden ajan 2006—2014.

— Enhän minä oikeastaan malttanut olla sivussa kuin yhden kauden ajan. Tuntuu hyvältä palata tähän rajuun leikkiin. Olo on kuin olisi kotiin palannut, myöntää KooKoo Hockey Oy:n hallitukseen kaksi viime vuotta kuulunut Frimodig.

Frimodigin komennossa KooKoo nousi aikoinaan lähes nollapisteestä Liigan porteille. Frimodig astui syrjään juuri kun yhtiö perustettiin ja KooKoo sinetöi Mestiksen mestaruudellaan liiganousun.

— Aiempi puheenjohtajajakso oli niin kova ja pitkä matka, että se tuntui koko elämältä. Ponnistimme silloin hommaa eteenpäin aika tyhjästä. Uskon, että tämä kolmen vuoden tauko teki hyvää sekä itselleni että seuralle.

Frimodigin mukaan edessä on nyt kolmen vuoden projekti.

— Meillä on selkeä visio toiminnan ja talouden vahvistamiseksi kohti Liigan keksikastia. Jos haluaa menestyä, niin on oltava tavoitteita ja niiden on oltava riittävän selkeitä.

Frimodigin lisäksi hallitukseen valittiin varapuheenjohtajaksi Mikko Pulkkinen ja hallituksen jäseniksi Mika Turkki, Pulla Peltola, Pahto Ruohtula, Heikki Hietala sekä Jouni Mankki.