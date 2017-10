KooKoo teki lähes 300000 euroa tappiota — ero viime kauteen yli puoli miljoonaa

Kuva: Lukas Pearsall

KooKoo Hockey oy:n toinen kausi (2016—17) Liigassa oli alakuloinen sekä urheilulliselta että taloudelliselta tulokseltaan.

KooKoon päättyneen tilikauden liikevaihto oli 4,3 miljoonaa euroa, ja tappiota kertyi 280 000 euroa.

— Meillä on alla kuusi positiivista tulosta, joten tässä kohtaa voi sanoa, että valitettavasti vuodet eivät ole veljiä keskenään, KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa kommentoi taloudellista tulosta.

Tappiollisen tuloksen syyt löytyvät Välimaan mukaan paisuneista henkilöstökuluista sekä muutamasta suuremmasta yksittäiserästä.

— Lisäksi ottelutapahtumatuotot pienenivät liikaa suhteessa aiempiin kausiin. Halpojen 150 euron kausikorttien kampanja näkyi tässä näkemykseni mukaan negatiivisesti.

KooKoo keräsi 30 kotiotteluunsa yhteensä 102 630 katsojaa. Yleisökeskiarvo 3 421 oli Liigan joukkueista kolmanneksi pienin. Tavoitteeksi seura oli asettanut 3 700 katsojan ottelukohtaisen yleisökeskiarvon.

Ensimmäisellä liigakaudellaan KooKoon liikevoitto oli 350 000 euroa. Liikevaihto oli tuolloinkin 4,3 miljoonaa. Katsojien kokonaismäärä oli debyyttikaudella 111 364 ja yleisökeskiarvo 3 712

Kuluvalla kaudella KooKoon budjetti on säilynyt entisellä tasollaan 4,6 miljoonassa eurossa. Pelaajabudjetin osuus on 1,6 miljoonaa euroa. Ottelukohtaiseksi yleisökeskiarvotavoitteeksi KooKoo on asettanut 3 400 katsojaa.

KooKoon tulostavoite on 10 000 euroa voittoa.

— Selvää on, että montaa vuotta putkeen emme voi tehdä tällaista tulosta, Välimaa sanoo.