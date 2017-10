Kuntoutuskeskus Herttua asetettu konkurssiin — toimintaa myös Haanojan Haalilla Kouvolassa

Kerimäkeläinen hotelli, ravintola ja kuntoutuskeskus Herttua on asetettu konkurssiin tänään keskiviikkona Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Yhtiö on viralliselta nimeltään Healthlake Oy. Sillä on toimintaa Kerimäen lisäksi Kouvolassa Haanojan Haalilla.

Toimitusjohtaja Mia Peltoniemen mukaan Herttuan ja kuntoutusalan vaikeudet alkoivat kesällä 2015, kun Suomen hallitus päätti lakkauttaa harkinnanvaraisen, työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen.

— Aslak-kuntoutukset olivat meille tärkeitä, ja Aslakin lakkauttamisesta asti toimintaa on saneerattu osittain. Olemme kuitenkin pärjänneet hyvin muissa kilpailutuksissa, ja toimintaa on pyritty vahvasti jatkamaan, Peltoniemi kertoo.

Kilpailutuksissa pärjääminen ei tuonut asiakkaita

Kilpailutukset eivät kuitenkaan takaa kurssien toteutumista. Kuluvalle syksylle on kasaantunut peruutuksia sekä Kerimäelle että Kouvolaan.

— Siitä, mikä oli syyskuun varaustilanne, puolet on pudonnut pois.

Peruutuksia on tullut viime tingassa, ja ryhmäkursseja on jouduttu pitämään suunniteltua pienemmille osallistujamäärille. Yleensä syksy on ollut vilkasta kuntoutusaikaa, ja syksyn tuotoilla on katettu myös hiljaisemman joulukuun ja alkuvuoden toimintaa.

— Teimme asianajotoimiston kanssa saneerausselvityksen. Siinä ei kuitenkaan löydetty edellytyksiä ja rahoitusta, että toimintaa olisi pystytty jatkamaan.

Tulevien kuntoutusten tilanne selviää torstaina

Peltoniemi ei osannut keskiviikkoiltana sanoa, kuinka tuleville lomille ja kuntoutuksille käy.

— Täytyy pesänhoitajan kanssa sopia, mihin asti toiminta jatkuu. Se selviää varmaan ihan huomisen päivän aikana.

Herttua on vuonna 1975 perustettu perheyritys, jonka päätoimialaa ovat lääketieteellinen kuntoutus sekä hotelli- ja ravintolapalvelut.

Kerimäen lisäksi Herttualla on ollut kuntoutustoimintaa Kouvolassa Haanojan Haalilla vuodesta 2016 lähtien. Kouvolassa on järjestetty avokuntoutusta, ja siellä on työskennellyt pysyvästi 2,5 henkilöä. Kaikkiaan yhtiöllä on noin 40 työntekijää.

— Keväällä Kouvolan toiminta tuki hyvin Kerimäen yksikköä, ja samoja työntekijöitä käy molemmissa. Kuntoutusliikevaihdossa Kouvolan osuus on ollut tänä vuonna 15—20 prosenttia.

Konkurssista kertoi ensin Puruvesi-lehti.

Juttua päivitetty 4.10. klo 21.04: Lisätty linkki Puruvesi-lehteen.