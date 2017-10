Päivän peli: Teemu Rannikolla vahvistunut Salon Vilpas tulee Kouvolaan — Kouvot kohtaa Korisliigan koko viimekautisen kärkinelikon Manskarilla heti alkukaudesta

Kuva: Katja Juurikko

Kouvojen alkukauden kotiotteluohjelma ei voisi enää kovempi olla. Kouvolalaisjoukkue kohtaa Korisliigan lähtösuoralla koko viimekautisen kärkinelikon Mansikka-ahon urheiluhallissa: Seagulls (sarja-avaus viikko sitten), Vilpas (tänään), Karhu (viikon kuluttua) ja Kataja (20.10.).

Tasainen peruspelaaminen on hakusessa. Jyri Lehtonen

Takaisin mitalikantaan. Se on Kouvojen virallinen tavoite, eikä startti ole ollut lainkaan pöllömpi. Kouvot haki vaikeana salina tunnetusta Lapuan urheilutalosta 84—76-voiton Kobrista. Kouvot oli hävinnyt Lapualla kolme edellistä kamppailuaan.

Sarja-avauksessa Seagullsia vastaan Kouvot oli heiton päässä makeasta voitosta. Se heitto ei uponnut, ja Seagulls voitti 84—86.

Viime kaudella historiallisesti SM-hopeaa saavuttanut Salon Vilpas tavoittelee nyt luonnollisesti Pantteri-patsasta saunakaverikseen. Joonas Iisalon päävalmentamassa Vilppaan kokoonpanossa tuikkii jopa kolme Susijengin maajoukkuepelaajaa: Teemu Rannikko, Mikko Koivisto ja Juho Nenonen. Vilpas on alkukaudesta voittanut KTP:n (+5) ja hävinnyt Seagullsille (-6).

Kouvojen päävalmentajan Jyri Lehtosen mukaan Vilpas on joukkue, joka paljastaa kouvolalaismiehistön heikkoudet.

— Olemme pystyneet pelaamaan hyviä pätkiä otteluiden sisällä, mutta tasainen peruspelaaminen on hakusessa. Kaikille joukkueille tulee hyviä heittopäiviä, mutta sarjan kärjestä löytyvät lopulta ne joukkueet, joiden suoritustaso heittelee vähiten, Lehtonen muistuttaa.

Kouvojen kokoonpanosta puuttuu avausottelussa loukkaantunut Arttu Saarijärvi.

Seuraa heitä:

Kouvojen kultavuodelta tuttu jässikkä Thomas Gipson III palasi täksi kaudeksi Kouvolaan. Hän ilmoitti tänne tullessaan haluavansa tilastoida keskiarvokseen tupla-tuplan. Kahden ottelun perusteella Gipson on täysin sanojensa mittainen mies: pisteitä 16,5 ja levypalloja 12.

James Sinclair on kellottanut Seagulls- ja Kobrat-otteluissa Kouvoista eniten peliaikaa, yhteensä 70 minuuttia. Penkillä Sinclair on istunut siis vain 10 minuuttia. Sinclair on myös ottanut joukkueesta eniten pelitilanneheittoja.

Kouvoissa SM-kultaa saavuttanut Miikka Luosmaa siirtyi kahden Kouvola-kauden jälkeen opiskelupaikan takia Vilppaaseen. Luosmaa on ollut toistaiseksi Vilppaan virheherkin pelaaja.

Erikoista:

Vilpas teki pitkällisen työn tuloksena sopimuksen Canyon Barryn, 23, kanssa. Luontaiseksi korintekijäksi kuvailtu Barry on harvinainen näky ammattilaiskentillä, sillä hän pussittaa vapaaheitot alakautta, eli niin sanotusti mummotyylillä. Tyyli toimii: vapaaheittosaldo 7/7.

Isä Rick Barry, 73, kuuluu 8-kertaisena tähdistöottelun pelaajana NBA-legendoihin ja Hall of Fameen. 15 kautta maailman kovimmassa koripalloliigassa pelanneen Rick Barryn pelinumero 24 on jäädytetty Golden State Warriorsissa, jonka pelaajana hän voitti mestaruuden 1975. Poika pelaa Vilppaassa samalla numerolla.

Kouvot—Vilpas, Korisliigaa tänään keskiviikkona kello 18.30 Mansikka-ahon urheiluhallissa.