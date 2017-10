Vaikuttaako jääkiekon yleisömäärään sää, viikonpäivä tai maksu-tv? — Liigan toimitusjohtaja vastaa

Kuva: Lukas Pearsall

Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi arvioi, mitkä asiat vaikuttavat jääkiekon pääsarjan alkukauden laskeneisiin yleisömääriin.

Kauden aloituksen ajankohta

— Vaikuttaa. Mieluumminkin olisi painetta aloittaa myöhemmin, mutta kotiotteluita tarvitaan noin paljon, että seurat pystyvät toimintaa pyörittämään. Maajoukkueelle rauhoitetaan maajoukkueen ajat ja on olympiavuosi, eli ei vaan ollut muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa noin aikaisin.

Sää

— Kaikki vaikuttaa. Seuroissa on hiljaista tietoa, mutta suoraa algoritmia, johon syöttämällä saisi tiedon, kuinka paljon tänään tulee porukkaa, ei ole.

Viikonpäivä tai useamman kotipelin viikko

— Vaikuttavat tosi paljon.

Oman joukkueen menestys

— Muut tapahtumat kaupungissa, onko otteluruuhkaa, mikä viikonpäivä, missä vaiheessa kautta mennään, keli, miten joukkue on pärjännyt, mikä on vastustaja... on varmaan kymmenkunta erilaista tekijää. Jollain asioilla on vähän isompi vaikutus kuin toisella.

Maajoukkueen menestys

— Ne ovat sellaisia yksittäisiä purskeita. Kun nuorten maajoukkue voitti 2016 alkuvuodesta mestaruuden, kyllä se näkyi sen jälkeen. Sillä on edellä mainittuja pienempi merkitys, mutta sillä on tärkeä merkitys koko lajin vetovoimaan pidemmällä tähtäimellä.

Maksu-tv:n halpa kuukausipaketti

— Kyllä silläkin on vaikutusta yksittäisen ottelun kävijämäärään. Pidemmällä tähtäimellä se, että laji on mahdollisimman laajasti esillä, tukee sitä. Sellaista esimerkkiä ei ole, että laji ei näkyisi telkkarista, mutta stadion olisi täynnä.