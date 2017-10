”Uudistumisen tarve ei juurikaan koske meitä” — Esa Pulliainen tuo Agents-yhtyeen Anjalaan

Kuva: Juha Metso

Agents-yhtye esiintyy lauantaina Anjalassa. Kitaristi Esa Pulliainen, luonnehdi tulevaa keikkaa.

Meillä kotona pauhaa rinnan Chopin ja Gene Vincent. Esa Pulliainen

— Normisettiä. Ohjelmisto on ollut jo pitkään läpileikkaus meidän touhuistamme vuosien varrelta. Se sopii meille, siihen velvoittaa bändin pitkä historia. Paljon puhuttu uudistumisen tarve ei juurikaan koske meitä, koska juttumme on pitkälti pitää hengissä vanhan liiton arvoja.

Agentsin tyyli tavoittaa eri ikäpolvia. Miksi arvelet sen vetoavan?

— Kun puhutaan Agentsin tyylistä ja soundista, puhutaan todella perinteisistä, kestävistä asioista. Rock’n’roll ja vanha Suomi-iskelmä ovat olleet kivijalka, jolle muurata. Rautalanka- ja ylipäänsä instrumentaalimusiikki ovat minulle koko ajan tärkeämpiä, ja aion jatkossa keskittyä enemmän niihin. Uusi instrumentaalilevy alkaa olla valmis, ja se tulee ulos Esa Pulliainen C-combo -nimellä. Julkaisijasta ei tosin ole mitään tietoa.

Mikä on tärkein musiikkialalla saamasi neuvo?

— Badding ei minua koskaan varsinaisesti neuvonut, mutta esimerkillään hän näytti, että omalla tyylillä pystyy kyllä pärjäämään ja jopa menestymään, kunhan on periksiantamaton. Toinen tärkeä henkilö minulle on ollut Love Records -pomo Atte Blom, lähinnä vilpittömällä kannustuksellaan. Nykyisessä äänilevymaailmassa ei mielestäni enää kannusteta artisteja vaan lähinnä hitsataan ja viisastellaan. Eli levylafkat hitsaavat artisteja hoitamaan itse somessa ja muilla tavoin markkinoinnin. Ennenhän meidän tehtävämme oli tehdä levyt ja muiden myydä ne. Tämä raja on hämärtynyt. Viisasteluksi koen esimerkiksi sen, että minulle kerrotaan, miten ja minkälaisia levyjä minun tulisi tehdä.

Olet kertonut, että lapsuudenkodissasi soi musiikki taukoamatta. Soiko se myös nykyisessä kodissasi?

— Koko ajan. Tyttäreni Brita on klassisen ystävä ja soittaja, joten meillä kotona pauhaa rinnan Chopin ja Gene Vincent.

Musiikinkuluttajat käyttävät innokkaasti suoratoistopalveluita. Entä sinä?

— Vähemmän käytän, paitsi tien päällä. Siellä se on kätevin tapa kuunnella musiikkia. Siten pystyy kuuntelemaan myös radio-ohjelmia, jotka ovat menneet ohi lähetyshetkellä.

Minkä kappaleen olisit halunnut säveltää?

— Minun juttuni ei ole ikinä ollut säveltäminen vaan lähinnä toteutus ja sovittaminen. Jos on pakko vastata, sanon samoin kuin Bob Dylan taannoin: Proud Maryn.

Kuinka paljon keikkakilometrejä kertyy vuodessa?

— En tiedä kilometreistä, mutta sen tiedän, että ne tuntuvat vuosi vuodelta pidemmiltä. Vaikka ne eivät pitene, mies vanhenee.

Agents & Vesa Haaja Mari's Coffeessa (Elimäentie 54, Anjala) 7.10.