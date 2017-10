Jari Sarasvuon elämästä kertovaa elokuvaa kuvattiin keskiviikkona Tornionmäessä — ensi viikolla kamerat käyvät Kouvolan keskustassa

Kuva: Lukas Pearsall

Eteisessä on myrkynvihreä lankapuhelin, olohuoneessa raskas kattokruunu ja seinällä jykevästi kehystettyjä maisematauluja.

Punatiilisen kerrostalon kolmio on jämähtänyt 1970-luvulle.

Olemme Kallioniementiellä Kouvolan Tornionmäessä. Menossa ovat mediapersoona Jari Sarasvuosta kertovan elokuvan, Valmentajan, kuvaukset. Ne alkoivat Kouvolassa tiistaina.

Olohuoneeseen on ahtautunut toistakymmentä työryhmän jäsentä. On ohjaajaa, apualaisohjaajaa, näyttelijöitä, tuottajaa, kuvaajaa, making of -kuvaajaa ja maskeeraajaa. He tuijottavat kolmea tv-ruutua, joista välittyy näkymä viereiseen keittiöön.

Yhdeksäs kohtaus kuvataan siellä.

”Alkaa jo tuntua jaloissa”

Pikku-Sarasvuota esittävä 10-vuotias lahtelaispoika Max Markkanen on jo valmiina keittiönpöydän ääressä. Hän järsii odotellessa lauantaimakkaravoileipää. Sitä ei saisi syödä vielä kokonaan, jotta pureskeltavaa riittää kuvaukseen asti.

Hän tietää, mitä tuleman pitää: pian äitiä esittävä Kouvolan teatterin näyttelijä Satu Taalikainen ja isää näyttelevä Juha Hippi alkavat riidellä, ja isä lähtee ovet paukkuen kotoa. Hänen pitää juosta perään.

— Äsken piti juosta auton perässä. Alkaa jo vähän tuntua jaloissa, hän sanoo.

Elokuvadebyyttinsä tekevälle Markkaselle kuluneet pari päivää ovat olleet rankat mutta antoisat. Koulusta hän sai vaivatta vapaata, sillä elokuvan koekuvauksiin osallistuminen oli opettajan idea.

Markkanen viettää Kouvolassa neljä päivää. Äiti Iiris Terävä on mukana.

Sehän on mukavaa, että äiti on tukena.

— No joo, poika sanoo ja pyöräyttää silmiään paksusankaisten silmälasiensa takana.

Paikalliset voimat hyötykäyttöön

Maskeeraaja Satu Arvo sipaisee puuteria Satu Taalikaisen kasvoille.

Taalikainen kuvailee roolihahmoaan naiseksi, jonka elämää leimaa voimakkaasti kahden melko pienen lapsen yksinhuoltajaksi jääminen.

Häntä pyydettiin mukaan elokuvaan joitakin viikkoja sitten. Taalikaisesta on hienoa, että produktiossa hyödynnetään paikallista osaamista, ja että Kouvolan teatteri suhtautuu asiaan suopeasti.

Valmentajassa on mukana pitkä liuta myös valtakunnallisesti tunnettuja näyttelijöitä, muun muassa pääroolin esittäjä Mikko Nousiainen. Hän ei ole nyt paikalla.

Yksityiskohdat kuntoon

Juuri ennen yhdeksännen kohtauksen kuvaamista kiireisintä on rekvisitööri Marianna Heikkilällä. Hän väsää toisella kädellä lisää lauantaimakkaraleipiä ja kiinnittää toisella taulua seinään.

Ohjaaja Tuukka Temonen ja apulaisohjaaja Olga Temonen istuvat olohuoneen puolella vierekkäisillä tuoleilla ja tarkistavat yksityiskohtia. Ylimääräiset varjot pitää eliminoida ja keittiönpöydän yllä olevaa valaisinta pitää tiputtaa reilusti alemmaksi, sitten on hyvä.

Ohjaaja käy vielä keittiössä antamassa näyttelijöille viimeiset ohjeet.

— No niin, aletaan valmistautua kuvaukseen! Olga Temonen kuuluttaa radiopuhelimeen.

Kouvolalaiseen kerrostaloasuntoon laskeutuu hetkeksi hiljaisuus.