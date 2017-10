Kuva: Jussi Lopperi

Kouvolan KooKoon luistin on pirteän syyskuun käännyttyä lokakuulle alkanut painaa. Kylmä totuus on, että vastustajasta riippumatta KooKoo on tällä hetkellä kaukalossa koko ajan pari potkua jäljessä.

Vaikka tappiolliselta CHL-vierailulta Nottinghamista tyhjän pistepussin kanssa keskiviikkona Kouvolaan saapuneen Turun Palloseuran reisi ei ollut torstai-iltana keveimmillään, vei se puolivaloillakin pisteet länsirannikolle maalein 1—4 (0—0, 1—3, 0—1).

KooKoo on hävinnyt nyt neljä ottelua peräkkäin. Tappiosta huolimatta se säilytti sarjataulukossa yhdeksännen sijansa, mutta sen takana pudotuspeliviivalla alkaa olla jo tungosta.

KooKoo oli tosin aktiivisempi ottelun alussa ja Juha Järvenpäälle kirjattiin ensimmäinen torjunta vasta kun peliä oli käyty näytti 6.22.

TPS ehti kuitenkin rakentaa jo ennen ensimmäisen kympin täyttymistä erän vaarallisimmat paikat ja 20-minuuttinen kääntyi loppua kohti selvästi turkulaisille.

KooKoon Siim Liivik otti avauserän loppusummerin soidessa kaksiminuuttisen kampituksesta. Palloseura ehti pyörittää toisen erän alun ylivoimaa vajaat 40 sekuntia ja Ilkka Pikkarainen viimeisteli 0—1.

Ottelu lähestyi puoltaväliä, kun Patrick Björkstrand syötti poikittain takatolpalle nousseelle Arttu Pellille. TPS-vahti Oskari Setänen torjui KooKoo-pakin vedon, muttei voinut enää mitään irtokiekosta laukoneelle Miikka Pitkäselle, jonka kauden kolmas maali tasoitti numerot 1—1:een.

KooKoolla rakensi tasoituksen jälkeen hyvän paineen, mutta ote valui erän huvetessa taas vieraille. Ensin Ilkka Pikkarainen lapioi kiekon yli aivan tyhjästä maalista. Elias Karvonen ei kuitenkaan enää erehtynyt ja numerot olivat 1—2.

KooKoo näytti jo selviävän erätauolle maalin takaa-ajossa, mutta 23 sekuntia ennen erän loppua Markus Nurmen komea ranneveto siirsi Palloseuran jo 1—3-johtoon.

TPS pelasi viisaasti kahden maalin johdossa ja jäädytti peliä. KooKoo näytti luistelevan kaukalossa koko ajan turkulaisten perässä.

KooKoon takaa-ajo ei loppukympillä onnistunut, vaikka se pääsi yrittämään kavennusta kahdesti ylivoimalla.

Tuomas Tuokkola veti Juha Järvenpään pois maalilta jo reilut kolme minuuttia ennen päätössummeria. Tuloksena oli kuitenkin TPS:n Tomi Kallion tyhjiin viimeistelemä 1—4-maali.

KooKoo kohtaa tällä viikolla vielä HPK:n lauantaina Hämeenlinnassa.