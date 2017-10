Marita Toikka lähtee varmistamaan kaupunkien elinvoimaa Vapaavuoren C21-tapaamiseen

Kuva: Lukas Pearsall

Lappeenrannan ja Kouvolan kaupunginjohtajat eivät ole suoralta kädeltä vaatimassa Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) tavoin koko maakuntauudistuksen torppaamista.

Kimmo Jarva ja Marita Toikka osallistuvat tänä iltana Vapaavuoren koolle kutsumaan 21 suurimman kaupungin johtajan tapaamiseen Helsingissä.

Maakuntauudistuksen jäihin pistämistä vaativat Vapaavuoren lisäksi ainakin Tampereen pormestari Lauri Lyly ja Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen.

Marita Toikka sanoo, että kun sote- ja maakuntauudistus on pitkittynyt, on Kouvolassa ja Kymenlaaksossa jo otettu palloa omiin käsiin. Toikasta on hyvä, että maakuntauudistusta kyseenalaistetaan.

— On ihan hyvä asia nostaa esille, että mitä sillä uudistuksella saavutetaan. Säästöt tulevat pitkälti soten ansiosta. Itse näen, että meille tulee päällekkäistä hallintoa Suomeen tällä muutoksella.

Jarva ja Toikka eivät koe vastakkainasettelua isoimpien ja keskisuurten kaupunkien välillä. Kummankin mielestä vahva metropoli on tärkeä.

— Lappeenranta on kahden metropolin, Pietarin ja Helsingin, välissä. Joskus tuntuu, että Pietari säteilee tänne enemmän elinvoimaa kuin Helsinki, toteaa Jarva.

Tarvitaan kunnon kaupunkipolitiikkaa

Jarvan mielestä tapaaminen Helsingissä on normaalia vuoropuhelua. Keskusteluyhteys toimii jo muun muassa Kuntaliiton kaupunkipoliittisessa neuvottelukunnassa, johon kuuluu 15 suurinta.

— Tarvitaan kaupunkipoliittista ohjelmaa. Kaupungeilla on erityisiä rooleja, vahvuuksia ja haasteita. Valtion pitäisi tukea kaupunkien kehitystä tarpeeksi.

Jarva korostaa, että elinvoima ja elinkeinojen kehittäminen kuuluu vahvasti kaupungeille ja kunnille.

— Ja keskuskaupungeilla on tässä vahva rooli. Sitä pitäisi valtion tukea. Lainsäädännöllä pitäisi nykyistä selkeämmin rajata tehtävät niin, ettei maakunnille tule päällekkäisiä tehtäviä elinvoima-asioissa kaupunkien kanssa.