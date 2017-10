Suppailu ja muut muotihuvit lisäävät kiinnostusta aikuisten uimakouluun

Kuva: Sari Tauru

Suppailun ja muiden uusien vesilajien suosio näkyy aikuisten uimakoulujen kysynnässä. Kouvolassa aikuisten alkeiskursseja järjestää Vesiliikunta Virtaus.

— Ne ovat lisänneet sellaista ajattelua, että olisi kiva tehdä, mutta kun jännittää ja pelottaa eikä osaa, sanoo Virtauksen yrittäjä ja vastaava uimaopettaja Pia Martiskainen.

— Kun sellainen ihminen huomaa, että osaa sittenkin, se on kaikille osapuolille palkitsevaa.

Aikuisten kursseja on järjestetty kohta kymmenen vuotta. Niitä aloitetaan kysynnän mukaan. Tällä hetkellä alkeiskurssia ei ole menossa.

Osallistujilla on monenlaisia taustoja. Osalla ei ole ollut lapsuudessa mahdollisuutta uimiseen. Osalla on ollut halua ja yritystä, mutta on sattunut jotakin, josta on jäänyt uimapelko.

— Kun omat lapset menevät uimakouluun ja oppivat uimaan, moni miettii, että olisipa kiva käydä kylpylässä tai mökillä yhdessä, Martiskainen kertoo.

Kouvolan uimareilla on aikuisille kunto- ja uintitekniikkaryhmä. Lapsille uimakouluja järjestävät Kouvolassa kaupungin lisäksi Virtaus, Kouvolan uimarit ja Elimäen Puustelli Korialla.