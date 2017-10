Elokuva-arvio: Tulevaisuuden kauniit ja kauhistuttavat kasvot

Elokuva

Kuva: Kata Vermes

Alkuperäinen Blade Runner vuodelta 1982 kävi läpi vaikean synnytyksen ja kohtasi teattereissa yleisön, joka oli enemmän innoissaan sydämellisestä avaruusolennosta, jolla oli hehkuva sormi.

Dystopinen taide-elokuva ihmisen ja koneen suhteesta kasvoi kulttielokuvaksi tasaisen varmasti kotivideon myötä ja saavutti statuksensa klassikkona vasta yhdeksän vuotta myöhemmin, ohjaaja Ridley Scottin uudelleen leikkaaman version myötä.

Rakastetun tieteisklassikon jatko-osalla on suuret saappaat täytettävänä. Scott on jäänyt taka-alalle tuottajan rooliin. Nyt puikoissa on kaksi täydellistä napakymppiä, Sicario- ja Arrival-elokuvat, ohjannut Denis Villeneuve.

Tuotanto noudattaa alkuperäisen version lakeja: mahdollisimman paljon on tehty käytännöllisin tehostein. Tulevaisuuden maailma on taas kerran kulunut, ruma, uskottava ja häkellyttävän hyvän näköinen. Paljon kunniasta kuuluu mestarikuvaaja Roger Deakinsin valon käytölle.

Geneettisesti valmistetut humanoidit, replikantit, vastaavat ihmiskunnan ikävistä töistä. Niander Wallace (Jared Leto) on kehittänyt uudenlaisen replikantin, ja hänellä on luomuksilleen suuret suunnitelmat.

K (Ryan Gosling) on poliisietsivä, joka työskentelee syvällä harmaalla alueella synteettisten ja biologisten ihmisten rajalla. Tutkimus vie hänet kauan kadoksissa olleen Deckardin (Harrison Ford) jäljille.

Blade Runnerin tulevaisuuden visio ei ole kasvoton. Kasvoja tuntuukin olevan elokuvan kuvissa kaikkialla, joko jättimäisinä hologrammeina, nukkemaisen jähmettyneinä tai kaiverrettuna kiveen.

Kaikki ovat vaikuttavia esitelmiä ihmisyydestä, mutta vain kömpelö yritys vangita jotakin missä kaikki filosofit, tiedemiehet ja runoilijat ovat tuhansien vuosien ajan epäonnistuneet. Ihminen haluaa muovata savesta omakuvansa, mutta ilman ymmärrystä itsestään hän päätyy luomaan oman loppunsa.

Replikantti ei ole lopulta tekoäly tai kone. Se on petrimaljoissa kehitetty ihminen, joka pystytään asettamaan vaativimpia vastoinkäymisiä vasten tarjoten kylmän ja epäseremoniallisen lopun. Replikantti on ihmisen luoma biologinen olento, jolle se on määrännyt kohtalon.

Kyseessä on varoitus ihmiskunnan paisuvasta hybriksestä. Varoitus siitä, mitä voi tapahtua, jos inhimillisyys vääristetään kasvottomaksi. |

Timo Alho