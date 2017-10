Jyräänkosken pohjapadon rakentaminen puolivälissä

Kuva: Moises Garibay

Elokuussa Valkealan Jyräänkoskella alkanut pohjapadon rakentaminen etenee aikataulussaan. Patorakenteet on saatu puoleenväliin, ja betonivalut ovat kuivumassa, vastaava työnjohtaja Timo Tervala kertoo.

Pohjapadon on määrä olla valmiina joulukuun alkuun mennessä.

Käytöstä poistettavan säännöstelypato puretaan loka–marraskuun vaihteessa.

Pitkään toivottu luonnonmukainen pohjapato rakennetaan kalakannan elvyttämiseksi. Ensisijaisena tavoitteena on elvyttää järvitaimenkantaa poistamalla nousuesteet merkittävimmiltä lisääntymisalueilta.

Pohjapadon rakentamisen ja uoman leventämisen johdosta patoalueelle muodostuu uutta vesialuetta noin 1 300 neliömetriä.

Pohjapato rakennetaan noin 70 metrin etäisyydelle nykyisen säännöstelypadon ylävirran puolelle kohtaan, jossa joki Karhulanjärvestä alkaa. Padon pituus on noin 80 metriä ja harjan leveys noin kolme metriä. Pohjapato tasaa yläpuolisten järvien vedenkorkeutta. Sen myötä säännöstely Tirvan-, Kepsun, Haukka- ja Rapojärvillä lopetetaan.

Vedenpinnan korkeutta tarkkaillaan myös rakennustöiden aikana. Vesirakennustyöt ja vedenvirtauksen muutokset voivat aiheuttaa tilapäistä veden samentumista. Tämän vuoksi rakennustyöt tehdään virkistyskauden ulkopuolella.

Jyräänkosken vanhan säännöstelypadon ylläpito on ollut hankalaa jo kauan. Esimerkiksi patoluukkujen säätö on pitänyt tehdä manuaalisesti, mikä on vaatinut päivystyksen järjestämistä. Vedenpinnan vaihtelut padon alapuolella ovat usein olleet nopeita ja huomattavia. Ongelmia on ollut erityisesti talvella, jolloin alhaisen vedenpinnan vuoksi huomattava osa taimenten mädistä on jäänyt vedenpinnan yläpuolelle.

Kiinteä pohjapato on käytännössä huoltovapaa ja päivystyksestä voidaan luopua. Lisäksi pohjapato tasaa vedenpinnan vaihteluita.