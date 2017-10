Kouvolassa sosiaalityöntekijöiden virkoihin ei toisinaan yhtään pätevää hakijaa — maisterikoulutus on tarkoitus aloittaa jo ensi vuonna

Kuva: Katja Juurikko

Kouvolassa on tarkoitus aloittaa sosiaalityöntekijöiden maisterikoulutus ensi kesänä. Hankkeessa ovat Kouvolan lisäksi mukana Kotka, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä sekä Itä-Suomen yliopisto.

Kouvolassa sosiaalityöntekijöiden vakansseihin ei toisinaan ole ollut yhtään pätevää hakijaa, palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen sanoo.

— Ongelma koskettaa koko Kymenlaaksoa ja myös Etelä-Karjalaa, lapsiperheiden sosiaalipalveluista vastaava Junnonen kertoo.

Kouvola maksaisi koulutuksesta 60 000 euroa

2,5-vuotisen maisterikoulutuksen toteuttaminen maksaisi 560 000 euroa.

Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut maksamaan kuluista viisi prosenttia. Mukana olevat kunnat maksavat summasta yhteensä 20 prosenttia. Kunkin kunnan maksuosuus määräytyy asukasluvun mukaan.

— Kouvola maksaisi suurimman summan, noin 60 000 euroa.

Jäljelle jääville kuluille on haettu Euroopan sosiaalirahaston ESR:n tukea.

Junnonen uskoo, että koulutus toteutuu, vaikka koko haettua tukisummaa ei myönnettäisi.

— Mukana olevat kunnat ovat sitoutuneet hankkeeseen.

Tukipäätös tulee ensi vuoden alussa. Yliopisto on valmis avaamaan opiskelijahaun pian päätöksen jälkeen, Junnonen kertoo. Koulutukseen valitaan 20—25 opiskelijaa ja se toteutetaan monimuoto-opintoina. Vaatimuksena on, että hakija on suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot.

”Kymenlaakso ei houkuttele työntekijöitä muualta”

Junnonen arvelee, ettei Kymenlaakso houkuttele työntekijöitä esimerkiksi pääkaupunkiseudulta.

— Täältä ei ehkä löydy työtä mahdolliselle puolisolle.

Lisäksi lakimuutos kiristi sosiaalityöntekijöiden sijaisten kelpoisuusvaatimuksia vuonna 2015. Aiemmin sijaisena oli voitu käyttää sosionomeja. Nyt sijaiselta vaaditaan vähintään sosiaalityön aineopinnot ja työharjoittelu suoritettuna.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on 24 sosiaalityöntekijän virkaa, joista kaksi on täyttämättä. Kymmenen virkaa on täytetty määräaikaisesti, ja yhdessä virassa toimii määräaikaisena sosiaaliohjaaja.