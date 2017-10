Kouvolan teatteriravintolan seinät avautuivat taidenäyttelyille — Teoksia on mahdollista ripustaa myös esimerkiksi kampaamoon ja kauppakeskukseen

Kuva: Katja Juurikko

Kouvolan teatterissa on avautunut paikallisille kuvataiteilijoille suunnattuja näyttelyseiniä. Ensimmäinen katselmus on Anna-Maija Nisulan Hanamini, joka koostuu valokuviin pohjautuvista graafisista vedoksista.

Maksuton näyttelytila on teatterin ravintolassa. Teatterinjohtaja Tiina Luhtaniemi kertoo, että ajatus näyttelypaikan tarjoamisesta syntyi talon sisällä. Henkilökunnassa on kuvataideosaamista, ja Luhtaniemi on taidenäyttelyiden suurkuluttaja.

— Tämä on julkinen rakennus. Koen, että on suorastaan velvollisuutemme tuoda esille täkäläistä kuvataidetta.

Nisulan töihin voi tutustua vuoden loppuun saakka teatteriesitysten ja tapahtumien yhteydessä. Seuraava haku näyttelytilaan päättyy 30. marraskuuta. Hakemuksia odotetaan osoitteeseen tiina.luhtaniemi@kouvolanteatteri.fi.

Myös Holvia kiinnostaa näyttelyiden järjestäminen

Kouvolassa on ollut jo pitkään mahdollisuus ripustaa taidetta myös muualle kuin perinteisiin gallerioihin.

Esimerkiksi ravintola El Mundossa taidenäyttely kestää aina kuukauden kerrallaan. Lokakuun taiteilija on Teija Vuontela.

Yrittäjä Danita Jokela kertoo, että näyttelyseinät ovat maksuttomat, mutta ravintola perii myydyistä teoksista 15 prosentin provision.

— Ravintolalle ja myös asiakkaille on kiva, että sisustus vaihtuu taulujen mukaan.

Ydinkeskustan Holvi-ravintolasta kerrotaan, että toistaiseksi vaihtuvia näyttelyitä ei ole ollut, mutta niiden järjestäminen kiinnostaa.

Valokuvia entisessä Seppälän liiketilassa

Kouvolan Ikäaseman taideseinällä on kuukausittain vaihtuva näyttely Kouvolan taideseuran jäsenten teoksista. Tässä kuussa esillä on Satu Mansnerus-Kurpan mehiläisvahamaalauksia.

Taidetta pääsee näkemään myös muun muassa kauppakeskus Veturissa. Entisessä Seppälän liiketilassa avautuu 16. lokakuuta Konut tählet -tähtiharrastusseuran valokuvanäyttely.

Hansa-keskuksen City Salon -parturi-kampaamo-galleriassa on ollut usein esillä Minna Metsärinteen valokuvia. Parhaillaan näytteillä on niiden lisäksi Tarja Lehikoisen akvarelleja.

Metsärinteen äiti on kampaamon yrittäjä, Lehikoinen taas vuokratuoliyrittäjä. Jatkossa näyttelytilaa on tarkoitus tarjota myös ulkopuolisille.

— Seinätiloista peritään pieni korvaus tai sitten myydyistä tauluista provisio. Miten vain sovitaan, Minna Metsärinne sanoo.

Hän arvioi, että tämänkaltaiset näyttelypaikat ovat helposti lähestyttäviä.

— Kaikki eivät välttämättä lähde kiertämään varsinaisia taidegallerioita.

Taide tarjoaa hyviä keskustelunavauksia

Samaa mieltä on kouvolalainen kuvataiteilija Heidi Tuovinen, jonka elokuva-aiheisia maalauksia on loppuvuoden ajan esillä Lahden Brygga citybarissa.

— Ravintolat, kahvilat ja muut yleiset tilat voisivat tarjota nykyistä enemmän tilojaan näyttelyille. Se palvelisi niin yrittäjää, taiteilijaa kuin yleisöä, hän sanoo.

Tuovinen huomauttaa, että taide tarjoaa hyviä keskustelunavauksia. Jokaisella on teoksista mielipiteensä.

Tämän allekirjoittaa myös kouvolalaisen kahvilan Papulaarin yrittäjä Tiia Kero. Hänen mukaansa etenkin erikoisemmat, mielipiteitä jakavat teokset ovat selvästi herättäneet keskustelua.

Papulaarissa on ollut kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä. Kahvila on muuttamassa keskustassa uusiin tiloihin, ja yrittäjät ovat kaavailleet kellarigallerian perustamista. Se ei kuitenkaan toteutune vielä tämän vuoden puolella.