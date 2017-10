Myllykoskelainen US Wood on voittanut maakunnallisen yrittäjäpalkinnon

Kuva: Katja Juurikko

Kymen Yrittäjät on myöntänyt vuoden 2017 maakunnallisen yrittäjäpalkinnon US Wood Oy:lle. Myllykoskelaisyritys palkittiin lauantaina Haminassa järjestetyssä yrittäjäjuhlassa.

Palkintoperusteluiden mukaan palkitsemispäätökseen vaikuttivat yrityksen uudistumiskyky ja kasvuhakuisuus.

— US Wood kehittää aktiivisesti toimintaa, työvaiheita ja tuotteita vastaamaan yrityksen ja asiakkaiden tarpeita. Yritys panostaa laatuun ja toimitusvarmuuteen sekä huomioi kestävän kehityksen toiminnassaan, Kymen Yrittäjät perustelee.

Vakaata kasvua viime vuosina

US Wood on kasvattanut reilusti liikevaihtoaan viime vuosina. Tämän vuoden liikevaihtoennuste on 9,5—10 miljoonaa euroa. Kolme vuotta sitten liikevaihto pyöri 7 miljoonassa.

Yritys valmistaa ja pintakäsittelee ulkoverhouslautoja ja pihanrakentamistuotteita sekä myy sivutuotteena syntyvää purua paaleissa.

Toimitusjohtaja Jukka Sutelainen sanoo, että matkassa on ollut hyvää onneakin.

— Jalostusaste on kasvanut tuoteryhmässä. Ulkoverhoustuotteet halutaan nykyään valmiina ja maalattuina. Jalostusasteen kasvulla tuotteen arvo on 2,5—3-kertaistunut.

Myös markkina on muuttunut: US Woodin menestyksen yksi selittäjistä on korjausrakentamisen lisääntyminen.

— Nykyajan sukupolvet haluavat ostaa kokonaisuuksia.

Vuonna 1995 perustetussa US Woodissa on reilut 20 työntekijää. Muutama vuosi sitten oli alustavia vientitunnusteluja Norjaan, mutta ne eivät johtaneet mihinkään.

Sutelainen sanoo, että tässä vaiheessa Suomi riittää yritykselle varsin hyvin.

US Wood tuottaa ulkoverhouslautoja joka päivä 30 000—40 000 metriä, eli 30—40 kilometriä.

— Yhteen omakotitaloon menee noin 2 000 metriä, joten meiltä tulee päivittäin 20 talon tarpeet, Sutelainen kuvaa.