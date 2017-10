Ville Nousiainen jätti matolle kaiken ja vähän enemmänkin

Kuva: Juha Vesala

Suomen maastohiihtomaajoukkueen Ville Nousiainen lykkii vimmatusti Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen testimatolla ja rojahtaa viimein polvilleen. Testivaljaat kiristyvät välittömästi, eikä kouvolalaishiihtäjä saa happea.

— Irrottakaa se, irrottakaa se, Nousiainen pihisee tuskissaan.

Kihun urheilufysiologi Ville Vesterinen rientää apuun ja saa Nousiaisen irti valjaista.

— Remelit vetivät pallean lukkoon. Kun koukku saatiin pois, pystyin taas hengittämään, Nousiainen kertaa hurjaa tilannetta.

Nousiainen parantaa omaa ennätystään kestävyyssuorituskykyä mittaavassa rullahiihtotestissä.

— Ennätys oli ihan hyvä juttu. Testi kertoi myös sen, että kroppa on edelleen väsynyt.

— Sen on kyllä tuntenut treeneissäkin. Viimeiset kaksi päivää ovat olleet ihan hyviä. Sitä ennen oli ongelmia kyllä aika paljon.

Nousiaisen mukaan väsymystä on kertynyt kovan harjoittelun tuloksena.

— Viimeiset puolitoista kuukautta olen harjoitellut lujaa.

— Tämä viikko on pitänyt tehdä aerobista treeniä ja maanantaina onkin edessä uusi leiri, jossa tarkoitus on vetää mäkeen kovia harjoituksia. Uskon, että tilanne on sitten taas paljon parempi.

Nousiaisen kohdalla aerobinen treeni pitää sisällään rauhallista rullahiihtoa.

— Vähän kelin ja fiiliksen mukaan sellainen kahden tai kahden ja puolen tunnin harjoitus aamupäivällä ja iltapäivällä toinen.

”Monta kertaa olin jo putoamassa”

Ville Nousiaisen mukaan testipäivä Jyväskylässä osui hyvään saumaan.

— Tämä oli hyvä hetki tulla tekemään testi. Näimme oikeasti, että olin väsynyt. Se ei vain ollut omaa kuvitelmaa.

— Pystyin silti hiihtämään hyvän tuloksen, vaikka vire ei ollut paras mahdollinen. Jaloissa tuntui väsymystä aikaisemmilla kuormilla. Kun viretila on normaali tai vieläkin parempi, niin silloin myös tulos on paljon kovempi.

Kouvolalaishiihtäjä korostaa, että maltti on valttia harjoittelussa juuri nyt.

— Nyt pitää vain malttaa treenata rauhassa, ettei tuhoa sitä hyvää puolentoista kuukauden harjoitusjaksoa. Useana vuonna juuri tässä kohtaa treenaaminen on mennyt mönkään, kun en ole välttämättä malttanut huilata tai sitten olen treenannut pikkuisen liian kovilla vauhdeilla.

Testimatolla Nousiainen antoi kaikkensa.

— Monta kertaa olin jo putoamassa, mutta päätin, että perkele vielä pitää hetki jaksaa. Viimeiset kuusi minuuttia ovat sitä, että taistelet kipua vastaan.

— Tuossa tulee reisiin ja pakaroihin happoa ja sitä kautta luisteluasento valuu alemmaksi ja alemmaksi.

— Mitä enemmän alat tikkaamaan ja sähläämään, sitä taaemmaksi putoat matolta. Tekniikka on pidettävä kasassa ja sekunti kerrallaan sitä mennään kelloa vastaan.

Seuraavaksi Mallorcalle

Ville Nousiainen lentää seuraavaksi harjoittelemaan Mallorcalle.

— Tekee hyvää päästä lämpimään. Ei tarvitse hakata sauvoilla kivikovaan asvalttiin kylmissä keleissä.

Kesä on sujunut olympiatalveen valmistautuvalta Nousiaiselta asiallisesti Reijo Jylhän valvonnassa.

— Tehoblokin ajanjaksoon ja sen kovuuteen tuli muutos elokuun alussa. Tein vähän pidemmän ja kovemman tehojakson, joka muutti selvästi suunnan parempaan, Nousiainen sanoo.