Kesy näätä seikkaili baarissa keskellä Kotkaa

Kuva: Suski Turkkila

Kesy näätä livahti noin viikko sitten Kotkassa kauppakeskus Pasaatin ovista sisään. Sisällä näätä vieraili Hesburgerissa ja Public Corner -baarissa, jonka astianpesukoneen alta näätä saatiin pyydystettyä.

Näätä saatiin kiinni ilman vastarintaa. Näädän sieppasi kiinni kauppakeskuksessa sijaitsevan eläinkauppa Faunattaren myymäläpäällikkö ja vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja Suski Turkkila.

Turkkilan mukaan vielä ei ole selvitetty, mistä näätä on lähtöisin. Sen epäillään tulleen Suomeen Venäjältä turistien tai Suomessa asuvien venäläisten mukana ja päässeen täällä karkuun.

Suomessa luonnonvaraisen eläimen pito lemmikkinä on kielletty. Venäjällä laki ei tätä kiellä.

Turkkila kertoo kyseessä olevan nuoren eläimen. Eläin on Turkkilan hallussa ja sen tulevaisuus on pohdinnan alla.

– Ensin näädälle on saatava lisää painoa. Se on erittäin laiha ja nälkiintynyt. Sen jälkeen on mietittävä vaihtoehtoja, minne näädän voi toimittaa.

Koska näätä on selvästi kesyyntynyt, sitä ei voi päästää luontoon. Kesy eläin ei pärjäisi vapaana luonnossa.

Turkkilan mukaan yksi vaihtoehto on toimittaa näätä hoitolaitokseen, jossa huolehditaan luonnonvaraisista eläimistä, jotka eivät luonnossa tule toimeen. Tällä seudulla ei tällaisia paikkoja kyllä ole, kertoo Turkkila.

Näädän seikkailuista kertoi ensimmäisenä Ylen nettiuutiset.