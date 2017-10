Kymenlaakson yrittäjäpalkinnon saaneen US Woodin Jukka Sutelainen: Parhaat ideat saa yleensä auton ratissa

Kuva: Katja Juurikko

Yrittäjyydessä on kaikki pelissä. Vaikka kuulosuojaimet olisivat päässä ja silmät kiinni, aivot ovat töissä kaiken aikaa.

Maakunnallisen yrittäjäpalkinnon tänä vuonna saaneen US Woodin yrittäjä Jukka Sutelainen myöntää yrittäjyyden kokonaisvaltaisuuden.

— Herään 6.30, ja usein ensimmäiset ajatukset kääntyvät yritykseen. Se on vähän huonokin juttu, ja pyrin sitä tietoisesti välttämään.

Suihkun ja aamupalan jälkeen hän lähtee kotoaan Valkealasta töihin kohti Myllykosken Jäsperintietä. Sutelaisen johtama yritys US Wood antaa leivän reilulle 20 työntekijälle.

— Työmatkassa menee 20 minuuttia, ja työasioitahan matkalla tulee kelattua. Jos on jokin akuutti asia jäänyt edelliseltä päivältä, on se tietysti ajatuksissa.

Tuotanto pyörii ajoittain kolmessa vuorossa

US Woodin tuotanto pyörii vähintään kahdessa vuorossa läpi vuoden viikonloppuja lukuun ottamatta. Vilkkaimpina aikoina, kuten tällä hetkellä, tuotanto pyörii kellon ympäri. Koneet käynnistyvät maanantaiaamuna kello 6 ja hiljentyvät viikonlopun ajaksi perjantaina kello 22.

— Töihin tultuani teen aina autolla kierroksen tehdasalueella. Usein pysähdyn vaikkapa trukkikuskin luo kysymään, mikä on tilanne. Muistan, että aikanaan tein kierroksen kävellen. Siitä voikin antaa itselle palautetta, että ajan nyt aamuisin autolla. Se olisi pieni vaiva käydä aina morjenstamassa, Sutelainen sanoo.

”Oma tietämättömyys harmittaa”

Sutelaisen tämän viikon keskiviikkoaamun piti alun perin olla hyvin kokouspainotteinen: heti kahdeksasta eteenpäin hänen kalenterissaan oli it-palaveri, jossa piti käsitellä yrityksen ohjelmistopäivityksiä.

— Se peruuntui. Tein aamulla tulevaisuuden investointisuunnitelmia. Ensi vuoden keväälle on joitakin ajatuksia. Tilatarvetta on edelleen, eli uusia varastotiloja tarvittaisiin.

Kello 11.30 Sutelaisen neuvottelee yrityksen sähkösopimuksesta. US Woodin sähkölasku on noin 100 000 euroa vuodessa. Sähkönhankintapäätös on toimitusjohtajan peukalon alla.

— Tällaisissa asioissa oma tietämättömyys ärsyttää. Sähkön ostaminen ei ole tietysti mikään riskisijoitus. Nämä ovat lillukanvarsia verrattuna niihin riskeihin, joita esimerkiksi raaka-aineiden ostoissa on.

US Wood käyttää raaka-aineostoihin reilut 6 miljoonaa euroa vuosittain. Sahatavaraan menee 5,5—6 miljoonaa ja maaleihin miljoona euroa.

Torstaina videoitiin yritysesittely

Seuraava päivä jännittää — ainakin Sutelaisen omien sanojen mukaan — jo hyvissä ajoin keskiviikkona.

— Torstaina on videokuvausta Helsingissä. Teemme esittelyvideon yrityksen toiminnasta.

Perjantaiaamuna Sutelainen ja johtoryhmän jäsen Niko Eiserbeck istuvat nelituntiseksi suunniteltuun palaveriin.

— Se on strategiapalaveri. Laitamme huoneen oven kiinni ja mietimme.

Hyvä idea jalostuu ainakin yön yli

Normaalipäivänä Sutelainen suunnistaa kohti kotiaan kello 16:n aikoihin.

— Usein jopa aikaisemmin. Työasiat, varsinkin keskeneräiset, pyörivät päässä kotiin mennessäkin. Auton ratissa saa yleensä ne parhaat ideat. Siinä ei ole minkäänlaisia häiriötekijöitä. Toinen hyvä aika on aamuyön tunnit. Jos sattumalta herää, parhaat ideat syntyvät usein silloin.

Hyvä idea ei US Woodissa siirry aivan heti käytäntöön.

— En tee päätöksiä koskaan samana päivänä. Hyvän idean jälkeen täytyy nukkua vähintään yksi yö. Yrittäminen vaatii rauhallisuutta, ei kannata lähteä soitellen sotaan. Nopeita päätöksiä tietysti vaaditaan, ja yrittämiseen kuuluu myös väärien päätösten tekeminen.

Sutelainen muistuttaa, että vääriä päätöksiäkin vaarallisempaa on päätösten tekemättä jättäminen.

Jatkuvuus turvattu

Perheyritys US Woodin jatkuvuus näyttää hyvältä: Jukka Sutelaisen poika Iikka Sutelainen on töissä yrityksessä ja istuu myös johtoryhmässä.

Toimitusjohtajan sisko Anu Kurki työskentelee taloushallinnossa. Kurjen kaksi poikaa ovat töissä US Woodilla.

— Yllättävän hyvin tämä on toiminut, vaikka alussa vähän varoiteltiin. En koe Jukkaa pomoksi. Hän tekee tietysti lopulliset päätökset, mutta jokainen tässä yhtiössä tietää, mitä on tekemässä, Kurki sanoo.

US Wood palkittiin Kymen yrittäjien maakunnallisella yrittäjäpalkinnolla tänään lauantaina Haminassa järjestetyssä yrittäjäjuhlassa.