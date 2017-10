Märkä syksy haittaa puinteja koko Suomessa — jopa 20 prosenttia sadosta saattaa jäädä puimatta

Kuva: Jussi lopperi

Mika ja Sanna Paakalan luomutilalla Kouvolan Saverolla tilanne on suhteellisen hyvä kylmästä kesästä ja sateisesta syksystä huolimatta. Pariskunnan 150 hehtaarin pelloilla kasvoi kuluvan vuoden aikana ruista, spelttiä, ohraa, vehnää, kauraa, rypsiä ja härkäpapua.

— Tällä hetkellä puimatta on vain rypsi ja kaura, Mika Paakala kertoo.

Paakalan mukaan syysviljat onnistuivat hyvin. Vehnästä tuli hyvälaatuista, ruis on puolestaan myllärillä parhaillaan arvioitavana.

Myöhään alkanut kasvukausi, kylmä kesä ja sateinen syksy on tehnyt kuluneesta vuodesta ongelmallisen kaikille viljelijöille.

— Huonolaatuista viljaa voi olla kaikilla tänä vuonna paljon, Sanna Paakala sanoo.

— Tiedän viljelijöitä, jotka eivät ole päässeet vielä ollenkaan puimaan, Mika Paakala jatkaa.

Säiden armoilla

Paakalat elävät parhaillaan säiden mukana. Mika Paakalan mukaan puimista varten tarvittaisiin nyt kaksi kuivaa viikkoa. Viikko viljan ja toinen maan kuivumiseen, jotta pelloille voi mennä puimurin kanssa.

— Jos sinne menee nyt, siellä on heti akseleita myöten pellossa, Mika Paakala sanoo.

— Sitähän tässä naurettiin, että pitää odottaa pakkasia, että maa kantaa puida. Viljan laatu ei tietenkään parane, mutta esimerkiksi kaura ei ole vieläkään valmista. Kesän lämpösumma on ollut liian pieni, Sanna Paakala kertoo.

Kulunut kesä on myös saanut viljelijöiden aikataulut sekaisin. Syksy on mennyt säätilaa seuratessa, ja sopivassa välissä on päässyt pellolle. Lisäksi syyskylvöt jäävät tekemättä myöhästyneen satokauden takia.

— Aikataulutus on mennyt uusiksi, eikä mitään ole oikein voinut suunnitella. Työvaiheet venyvät venymistään, Sanna Paakala toteaa.

Luomun hinta on pysynyt hyvänä

Paakalat ovat kuitenkin muuten hyvässä asemassa. Luomun hinta on pysynyt hyvänä muun viljan hintatason laskiessa. Lisäksi luomutilallisen tuotantopanos ei ole yhtä suuri kuin normiviljelijällä. Paakalat ovat käyttäneet lannoitteena oman karjan lantaa, eikä luomuviljelijällä kulu rahaa kasvinsuojeluaineisiin.

— Lisäksi tuet auttavat huononakin kesänä, Mika Paakala pohtii.

— Luomu tasoittaa mahdollista tulonmenetystä. Eletään sitten muuten nuukasti, Sanna Paakala päättää.

Viljelijät voivat olla tiukoilla

Kuluvan vuoden viljasadosta saattaa jäädä jopa viidennes puimatta viljan lakoamisen, itämisen ja huonojen kelien takia.

Myöhään alkanut kasvukausi sekä kylmä ja sateinen kesä ovat hidastaneet viljojen ja peltokasvien kasvutahtia. Myöhäinen kevät on lykännyt viljojen puintia pitkälle syksyyn, ja MTK:n vilja-asiamies Max Schulmanin mukaan puimureita saatetaan nähdä pelloilla kelien salliessa vielä marraskuussakin. Esimerkiksi härkäpapua, kevätvehnää ja rapsia on edelleen laajalti puimatta.

— Viljat kypsyvät pitkälle syksyyn, mutta huonot kelit haittaavat puintia. Syksyllä on viileää, ja pelloille satanut vesi ei ehdi haihtumaan kunnolla. Tämä nostaa puintikosteutta, joka hidastaa koko prosessia, Schulman kertoo.

Se, että noin viidesosa sadosta saattaa jäädä puimatta, ei ole Schulmanin mukaan pitkällä aikavälillä uusi ilmiö. Sadonkorjuussa on kuitenkin suuria alueellisia vaihteluita, mikä voi merkitä esimerkiksi sitä, että joissain alueilla voi jäädä peräti puolet viljasta puimatta.

Vilja voi jäädä heikkolaatuiseksi

Schulmanin mukaan myöhästynyt kasvukausi vaikuttaa myös viljan laatuun, joka jää tavanomaista heikommaksi. Mikäli vilja ei ole elintarvikekelpoista, se joutuu rehuviljaksi tai jopa energiatuotantoon.

— Tämä tuntuu taas maanviljelijän kukkarossa. Huono satokausi voi tarkoittaa merkittävää tulonmenetystä monille maanviljelijöille. Jos vilja ei kelpaa edes rehuksi, kyseessä on sataprosenttinen tulonmenetys.

Yksi huono satokausi ei normaalioloissa vielä välttämättä kaada viljelijän taloutta, mutta asiamiehen mukaan nyt on meneillään jo neljäs matalan hintatason vuosi viljelykustannuksien pysyessä ennallaan.

— Jaksamispuolella voidaan olla tiukoilla.