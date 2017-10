Mika Nuojua näyttelee pian täysille katsomoille myös Kouvolassa — Nyt kuuden lapsen isä kertoo, mitä etua on suurperheestä

Kuva: Katja Juurikko

Mika Nuojua ja Martti Suosalo suorittavat tietyt rutiinit ennen jokaista Kiviä taskussa -näytelmän esitystä. Näyttelijät jumppaavat, heittävät läppää ja laulavat keksimiään hupaisia ralleja.

Loppujen lopuksi meillä ei ole muuta kuin toisemme ja sanat. Mika Nuojua

— Kun toinen lopettaa laulamisen, toinen jatkaa. Niitä lauluja kun joku olisi vuosien mittaan äänittänyt, hän tienaisi myynnillä miljoonan, Nuojua sanoo ja nauraa.

Kiviä taskussa vierailee joulukuussa Kouvolassa. Molemmat esitykset ovat loppuunmyytyjä, tietenkin. Ilmiöksi kasvanutta teosta on pyöritetty täysille katsomoille eri puolilla Suomea vuodesta 2002 lähtien. Pian edessä on 700. esitys.

— Jatkamme tätä vuosi kerrallaan, niin kauan kuin jaksamme.

Nuojua kutsuu näyttämöllä olemista psykofyysiseksi tapahtumaksi. On oltava valpas jo kauan ennen esiripun avautumista. Koska valtaosa yleisöstä näkee teoksen ensimmäistä kertaa, jokaisen esityskerran tulee olla ensimmäinen myös näyttelijälle. Niin pitää ajatella.

Kollaasi siitä, mikä kaikki voi mennä pieleen

Nuojua kertoo tämän Kouvolan teatterin lämpiössä. Hän viipyy kaupungissa marraskuun alkuun saakka. Tuolloin saa ensi-iltansa Nuojuan ohjaama brittifarssi Näytelmä joka menee pieleen.

Teos on Nuojualle perin juurin tuttu, sillä hän näyttelee hovimestaria Oulun kaupunginteatterin versiossa. Sitä esitetään nimellä Pieleen meni.

Kyseessä on näytelmä näytelmästä. Siinä harrastajanäyttelijäseurue ryhtyy esittämään kartanoon sijoittuvaa murhamysteeriä.

Nuojuan mukaan tuleva farssi on kollaasi siitä, mikä teatteriesityksessä voi mennä pieleen ja mitä näyttelijälle ei pitäisi tapahtua: Lavasteet putoilevat ja romahtelevat. Tekniikka mokailee. Esiintyjät saavat bläkäreitä eli muistikatkoksia ja tekevät ajoitusvirheitä.

Vaipanvaihtohommat sujuvat

Nuojua on ollut ammattinäyttelijä liki 30 vuotta. Näyttelijäntyö on hänelle unelmahomma kahdesta syystä: se on lapsuuden leikin jatketta ja siinä saa kertoa hyviä juttuja.

— On ikiaikainen ihmislajin perinne, että toiset esittävät ja toiset kuuntelevat, ja kuuntelijat pääsevät tietynlaiseen satumaailmaan. Se yhteisöllinen kokemus ei tule koskaan kuolemaan. Loppujen lopuksi meillä ei ole muuta kuin toisemme ja sanat.

Nuojua esiintyy parhaillaan Oulun kaupunginteatterissa farssin lisäksi monologissa Pöljänpojan vakuutus. Oululaisen Teatteri Rion komediassa Avioliitto on ikuista hän näyttelee yhdessä vaimonsa Tuija Nuojuan kanssa.

Nuojuat asuvat Kempeleessä Pohjois-Pohjanmaalla. Perheessä on kuusi lasta. Ikähaitari on laaja: kolme alle kouluikäistä sekä yksi alakouluikäinen, teini ja aikuinen.

— Vaipanvaihtohommia on ollut 20 vuotta. Sen homman minä osaan, isä Nuojua sanoo.

Suurperheestä on hänen mukaansa yksi verraton etu:

— Minulla on arkunkantoporukka omasta takaa. Lapset varmaan kantavat mielellään ja tosi nopeasti.

Näytelmä joka menee pieleen -farssin ensi-ilta Kouvolan teatterissa 3. marraskuuta. Kiviä taskussa -vierailuesitykset Kouvolan teatterissa 12. ja 13. joulukuuta.