MyPan kasvatti Aleksei Kangaskolkka on kiinni Jalkapalloliigan maalikuninkuudessa — Hyökkääjä pelaa Maarianhaminassa myös kaksi seuraavaa kautta

Kuva: AOP/Toni Hekkala

Myllykosken Pallon kasvatti Aleksei Kangaskolkka kamppailee tiukasti maalikuninkuudesta maaottelutaukoa viettävässä Jalkapalloliigassa.

MyPa saa syyttää itseään siitä, että silloin kun seuralla meni hyvin, ei tarvinnut tehdä yhteistyötä eikä olla mukava kenellekään. Aleksei Kangaskolkka

IFK Mariehamnia edustava Kangaskolkka ja Tampereen Ilveksen kamerunilainen Ariel Ngueukam (Tuco) ovat kumpikin tehneet 15 maalia. Kangaskolkka on päässyt maalimäärään 26 ottelussa, Tuco on pelannut 29 matsia.

Kolmantena maalipörssissä on Helsingin Jalkapalloklubin slovenialainen Filip Valencic (14 maalia) ja neljäntenä FC Lahden makedonialainen Marko Simonovski (13). Liigakautta on pelaamatta kaikilla joukkueilla neljä ottelua.

Maalikunkun kruunun jahtaaminen ei ole Kangaskolkalle, 28, uusi asia. Kaudella 2012 hän teki IFK:ssa 16 pussia ja sijoittui toiseksi. Pörssin voitti yhden nyytin enemmän kääräissyt FC Interin georgialainen Irakli Sirbiladze.

— Viimeistelyni on aina ollut ihan okei. Kausi on ollut tasainen. Yksi neljän ottelun maaliton putki tuli. Tasaisesti onnistuminen on aina joukkueelle hyödyllisempi asia.

Kangaskolkan kokonaistehot ovat 15+6=21. Tämä tarkoittaa sitä, että hänen jalanjälkensä näkyy yli puolessa IFK Mariehamnin maaleista (40).

— Tuo ei ole joukkueelle niinkään hyvä tieto. Tai se kertoo sen, että minulla ei saa olla huono päivä, jos haluamme voittaa. Toki on kivaa, että hyökkääjä on joukkueelleen tärkeä pelaaja.

”Olen viihtynyt joka paikassa”

Vastikään tehty vuoden 2019 loppuun ulottuva jatkosopimus kielii Kangaskolkan viihtymisestä Ahvenanmaan hallintokeskuksessa. Kihlattu ja parille kolme kuukautta sitten syntynyt poika ovat futiksen ohella hyviä syitä asua Maarianhaminassa.

Kuva: AOP/Marko Tuominiemi

— Ei minulla ole ollut ongelmia missään. Myllykoski, Tampere, Ruotsi ja Hollanti. Olen viihtynyt joka paikassa.

Kangaskolkka ei näe mitään huonoa siinä, että Ahvenanmaa tunnetaan jalkapallosta. Ja ehkä myös perunalastujen valmistuksesta.

— Siellä työntää kuulaa ja heittää keihästä viisi ihmistä, muutama kentällinen pelaa lätkää jossain divarissa ja loput katsovat futista, Kangaskolkka kuvailee kivasti karrikoiden.

Runsaan 11 000 asukkaan Maarianhamina on pikkukaupunki, jossa hengitetään jalkapalloa. Kotipelien yleisökeskiarvo tältä kaudelta on 1280.

— Ehkä siellä voisi asua enemmän jengiä. Tosin prosentuaalisesti kasvu onkin Helsingin tasolla. Kesällä saarella on parin kolmen kuukauden ajan aina paljon ihmisiä, mutta marras–joulukuussa ei siellä haluaisi olla. Silloin kannattaa lähteä lomareissulle perheen kanssa.

Kotipelien kakkonen, vieraspelien jumbo

Töölön jalkapallostadionilla Helsingissä nähtiin kaksi viikkoa sitten symboliikkaa, kun hallitseva Suomen mestari IFK Mariehamn hävisi HJK:lle 1—0, ja voitto käynnisti Suomen menestyneimmän jalkapalloseuran juhlat. Mestaruus on Klubin 28:s.

— Meille mestaruus oli odottamaton voitto ja tietysti hieno kokemus. Pelaajana se ei minuun vaikuttanut erityisemmin. Sitten kun lopetan urani, voin katsoa tarkemmin, mitä tuli tehtyä. Mestaruuden jälkeen sitä rentoutui kuukauden tai kaksi, mutta jo joulukuussa teki mieli takaisin treeneihin.

Kuva: AOP/Matti Raivio

IFK Mariehamn tunnetaan liigassa vahvana kotijoukkueena. Tilastollisesti se on tällä kaudella kotiotteluiden vertailussa kakkonen ja vieraspelien puntarissa liigan huonoin.

— Vieraspelien matkustamiseen on tottunut. Siihen menee aina ajallisesti kaksi kolme päivää. Laiva, juna ja bussi ovat käytössä. Pelimatkoilla luen ja opiskelen, eli teen samoja asioita, joita teen kotonakin.

Lopettaminen kävi lähellä 2011

Loukkaantumiset ovat heittäneet pitkiä varjoja Kangaskolkan uralle. Jopa niin pitkiä, että vuoden 2011 nilkkavamman takia oli hilkulla siirtyminen alasarjoihin tai kokonaan lopettaminen.

— Hollannissa jouduin sivuun seitsemäksi kuukaudeksi, ja kun tulin takaisin Suomeen, meni koko kausi pilalle polvivamman takia. Olo oli kuin oopperalaulajalla, jolla ei ole ääntä. Ammattiurheilijana on oltava aina sataprosenttisessa kunnossa. Jossain toisessa ammatissa voi mennä toimistolle naputtelemaan konetta, vaikka olisi vähän flunssainen ja päätä jomottaisi.

Kangaskolkka kokee, että Huuhkajat-niminen juna meni jo hänen kohdaltaan eikä hän hypännyt sen kyytiin.

— Se mahdollisuus meni jo viisi kuusi vuotta sitten. Jos johonkin talvimaajoukkueeseen pääsee, niin se olisi hienoa.

Jos Kangaskolkka voittaa maalitilaston, se on vasta toinen kerta, kun Kouvolan alueella voidaan röyhistellä rintaa kyseisestä meriitistä. Kaudella 2003 liigan maalilinko oli MyPan Saku Puhakainen.

Viipurista Kouvolaan 6-vuotiaana

Viipurissa syntynyt Aleksei Kangaskolkka muutti 6-vuotiaana Kouvolaan, jossa hänen äitinsä meni uudelleen naimisiin. Äiti asuu edelleen Kouvolan alueella. Poika kävi koulua Kankaalla, Mansikka-aholla ja Kaunisnurmella. Kesken jäänyttä lukiota Myllykoskella leimasi jo kova kiinnostus jalkapalloiluun.

FC Kouvolassa juniorina aloittanut Kangaskolkka ei halua nimetä tärkeintä tukijaa tai tärkeimpiä valmentajia.

— Kun jonkun nostaa esille, samalla pyllistää toiselle.

Toisaalta Kangaskolkan tapauksessa on vaikea irrottaa yhtä tai kahta nimeä tapetille. Vaihtuvuutta on ollut paljon, niin valmentajissa kuin agenteissa.

— Olen saanut kaikilta jotakin tärkeää. Valmentajilla on monia eri tyylejä. Joku on hyvä ihmisten kanssa. Joku on mainio taktisesti. Joku saa pelaajat syttymään. Minulla on nyt IFK:ssa analyyttinen ja rauhallinen Peter Lundberg, mutta esimerkiksi TamU:ssa Ari ”Zico” Hjelm oli täysin päinvastainen tyyppi. Silti molemmilla on oma juttunsa, jolla he saavat joukkueen pelaamaan hyvin.

Kangaskolkka on hyvillään siitä, että Suomessa on seurattu monen muun maan esimerkkiä ja siirrytty karjumisesta ihmislähtöiseen ja keskustelevaan valmentamiseen.

Poika ei aikuistunut vielä MyPassa

Kangaskolkka haluaisi tehdä pelaajaurallaan yhden asian toisin. Hänen olisi pitänyt aikuistua jo MyPassa eikä vasta Tampere Unitedissa ja IFK Mariehamnissa. MyPan mestaruuden jälkeisellä kaudella 2006 hän sai ensimmäistä kertaa kunnolla vastuuta, pelasi 22 ottelua ja teki kuusi maalia. Kahdella seuraavalla kaudella peliaikaa tuli enää yhteensä 25 ottelussa.

— Nyt kun mietin, miksen saanut pelata, ymmärrän sen hyvin. Silloinhan en sitä tajunnut. Se oli aina muiden vika. Minulla olisi ollut hyvä mahdollisuus jatkaa siitä kaudesta 2006.

Twitter ja Facebook ovat Kangaskolkalle tärkeitä kanavia, kun hän on seurannut MyPan uutta tulemista. Inkeroisten Purhan sarjapaikan Kolmosesta seurojen välisellä yhteistyösopimuksella saanut MyPa veti häkellyttävästi tappiottoman kauden ja nousi Kakkoseen. MyPa voitti 16 ottelua ja pelasi kaksi kertaa tasan. Maaliero oli muikea 56—8.

— Sarjanousu Kakkoseen on hemmetin hienoa. Vaatimustaso nyt tietenkin nousee. Kyllähän Saviniemessä on niin hienot olosuhteet harjoitella ja pelata, että se menisi ihan harakoille, jos siellä ei pelattaisi sarjafutista hyvällä tasolla.

Kangaskolkka lukeutuu siihen ihmisryhmään, joka toivoo voimien yhdistämistä Kouvolan alueen jalkapalloilussa. Hän ei näe järkeä nykyisessä tilanteessa.

— Toivon sitä niin kuin monet muutkin, mutta en usko, että se onnistuu. MyPa saa syyttää itseään siitä, että silloin kun seuralla meni hyvin, ei tarvinnut tehdä yhteistyötä eikä olla mukava kenellekään.