Viipurista löytää sisällissodan syttymispaikan, punaisten ylöskaivetun hautausmaan ja valkoisten kohtalon sillan

Kuva: Mika Strandén

Kiivas tulitus rikkoi lauantai-illan rauhan runsas sata vuotta sitten Viipurissa. Kolmisenkymmentä punakaartilaista otti yhteen seitsemän suojeluskuntalaisen kanssa Pietisen puusepäntehtaassa. Viilari August Anderssonin johtamat punaiset etsivät ja löysivät aseita, joita jääkäri Kalle Matan joukko oli piilottanut tehtaaseen.

Ammuskelussa oli enemmän intoa kuin taitoa. Viipurin keskustassa Aleksanterinkadulla ohikulkijat yrittivät suojautua luodeilta, kun Mata joukkoineen lännen elokuvien tyyliin hurjasti ampuen pakeni punaisten saartorenkaasta. Tuloksena oli yhteensä neljä kuollutta.

Tästä alkoi historiantutkija Teemu Keskisarjan mukaan Suomen sisällissota.

— Pietisen tehtaan ammuskelu oli Sarajevon laukaukset pienoiskoossa. Vuodenvaihteessa 1917—18 paukkui monessa paikassa, mutta juuri Pietisen tehtaan kahakka johti ensin molemmin puolin maakunnalliseen ja sitten maan laajuiseen liikekannallepanoon.

Kyse ei ollut uhrien määrästä. Marraskuun suurlakon aikana tehtiin 20 poliittista murhaa, mutta vasta Pietisen kahakka johti toimiin. Maaseudun suojeluskunnille lähti kutsu tulla rauhoittamaan Viipuria, ja 600 miestä vastasi kutsuun. Saman tien punaiset kokosivat joukkonsa.

Entinen Aleksanterinkatu on nykyisin leveä Leningradskij prospekt ja yksi Viipurin valtaväylistä. Taidemuseon kohdalla tien toisella puolella on vanha tehdasrakennus, jonka pihalla on pitkä punatiilinen piippu. Siinä toimi Pietisen tehdas, jonka portaikossa kohtalokas kahakka alkoi.

Tehtaan tiiliseinä on vielä kohtalaisessa kunnossa. Munalukolla lukitun kaksoisoven luota nousevat yläkertaan johtavat portaat, joilla ammuttiin sisällissodan alkulaukaukset.

Portaat eivät ulos näy, mutta vanhan rakennuksen edessä seisoessa pystyy kyllä aistimaan hitusen siitä tunnelmasta, joka sata vuotta sitten johti suureen tragediaan.

Rähinöintiä ja vahingonlaukauksia

Tilanne Viipurissa oli Keskisarjan mukaan syksyllä 1917 äärettömän sekava. Öisin kahakoitiin ja ammuskeltiin, ja kadulla kulki aseistettuja miehiä. Rähinöinti ja vahingonlaukaukset olivat yleisiä.

— Kaupungissa oli hemmetisti erilaista kähinää, jonka keskellä ihmisten piti hankkia toimeentulo ja hoitaa mukulansa.

Tiedonvälitys oli Keskisarjan mukaan ainakin Itä-Suomessa korkeatasoista tammikuussa 1918. Työ-lehden toimittajat esimerkiksi kyttäsivät asemilla aina kun junia kulki ohi. He haastattelivat rautatieläisiä ja matkustajia ja juoksivat saman tien kirjoittamaan.

Jääpallo kiinnosti enemmän kuin ammuskelu

Pietisen kahakan jälkeen mikään ei muuttunut kaupungissa yhtäkkiä. Seuraavana päivänä edellisyön sotijoita kerääntyi Salakkalahdelle seuraamaan jääpallo-ottelua. Viipurin bandyseura pelasi tasapeliin päättyneen ystävyysottelun helsinkiläisten HJK:n ja KIF:n yhdistelmää vastaan.

Suomen palloliiton asiamiehen raportin mukaan vajaan puolen kilometrin päässä luistinradasta punaiset ammuskelivat, mutta ”peli oli kumminkin siksi jännittävä, etteivät pelaajat enemmän kuin katsojatkaan välittäneet punaisten hommista”.

Sodan keskellä saattoi myös käydä katsomassa sellaisia elokuvia kuin Mustanaamio eli kun kuolleet heräävät tai Urhea neekeri.

Kahvila Aristo oli auki 24 tuntia vuorokaudessa, ja siellä virkistäytyivät niin lomailevat soturit kuin esikuntien ja virastojen työntekijät, Ariston rintaman miehiksi pilkatut.

Nykyisin paikalla ei ole enää kahvilaa, mutta talo hienoine koristereliefeineen löytyy läheltä rautatieasemaa kolmikulmaisen puistikon laidasta.

Papulan vuori oli liian hieno lepopaikka

Syksyllä 2017 Punaisen lähteen torilla kokoontuvat mitään pelkäämättömät pulut. Potkulaudalla parven läpi pyyhältävä vesseli ei saa laumassa aikaiseksi merkittävää liikehdintää.

Sisällissodan aikana tunnelma oli toinen, kun saattoväki lähti torilta marseljeesin tahdissa viemään kaatuneita punaisia Papulan vuorelle.

Nykyisin vuoren iso linkkitorni vartioi paikkaa, johon punaiset sankarivainajat sodan aikana haudattiin. Vuori on jokaiselle Lappeenrannasta autolla tulevalle tuttu. Se jää vasemmalle puolelle tietä juuri ennen Papulan siltaa.

Sodan voittaneet valkoiset pitivät Papulan vuorta liian hienona lepopaikkana punaisille. Punavangit pakotettiinkin kaivamaan ylös tovereidensa ruumiit, jotka Keskisarjan tietojen mukaan kärrättiin Koirahaudoille ja ehkä myös Tammisuolle.

— Koirahaudoilla oli enimmäkseen haudattuna hevosten raatoja. Hautausmaa sijaitsee Pietarin tien varrella, ja sinne on pystytetty neuvostoaikana muistomerkki.

Papulan sillalle päättyi monen sota

Papulan vuorelta näkyy vankila, jossa punainen terrori pääsi valloilleen. Monien sekalaisten vaiheiden jälkeen jäljellä oli kasa ruumiita, jotka aikanaan antoivat aihetta kostotoimenpiteille.

Mäeltä näkyy myös Papulan silta, jota pitkin valkoiset kuvittelivat pääsevänsä yllättämään punaiset ja valtaamaan Viipurin nopeasti 26.4. Toisin kävi. Paikalla, missä iltapäiväliikenne nykyisin kulkee tiiviinä letkana, veti viimeisen henkäyksensä iso määrä valkoisia taistelijoita, ja Viipurin valtaus siirtyi.

Verihuuruja ei haluttu muistella

Arkeen päästiin Viipurissa keväällä 1918 kiinni aika nopeasti.

— Ihminen on kuin rotta eli hyvä selviytymään kaikenlaisesta. Luulen, että toukokuun puolivälissä oli jo palattu arkirutiineihin, Keskisarja sanoo.

Hänen mukaansa verihuuruja ei haluttu myöhemmin muistella.

— Viipurissa ei kuitenkaan vaiettu tapahtumista samalla tavalla kuin vaikka Lappeenrannassa tai Lahdessa.

Lähteenä on käytetty Teemu Keskisarjan teosta Viipuri 1918 (Siltala 2016). Kirja kuvaa Viipurin tapahtumia värikkäästi tavallisten ihmisten kohtaloiden kautta.