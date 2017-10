Arimo Mustonen kertoo, jos ajatus Kouvolassa katkeaa

Kuva: Harri Hinkka

Koomikko Arimo Mustonen, onko stand up –esiintyjä aina koomikko?

Kannattaako minua ottaa vakavasti? Ei. Arimo Mustonen

— On ehdottomasti. Hän ei aina esiinny humoristisesti, mutta hän kerää jatkuvasti humoristista materiaalia.

Miten valmistaudut keikkaan?

— Riippuu päivästä. Joskus ajattelemalla jotain aivan muuta. Voin istua vaikka saunassa. Mitään tiettyä kaavaa ei ole.

Käsikirjoitatko esityksen?

— Ei minulla sellaista ole. Luoja, kun olisikin. En ole näyttelijä, enkä osaa muistaa tekstejä. Olen pikemminkin kuin tiskijukka tai trubaduuri, joka aistii mitä yleisö haluaa. Täysin käsikirjoitettu esityshän olisi teatterikappale, joka ei reagoi vuorovaikutukseen.

Onko mikrofonilla väliä?

— On. Mainoksiin halutaan aina vanha tangolaulajan mikki, mutta en käytä sitä lavalla. Se täyttää puolet naamasta. Poskeen lyötävä, ihon värinen madonnamikki on hyvä, jos lavalla haluaa huitoa molemmilla käsillä.

Onko stand up –koomikolle helppoa tulla Kouvolaan?

— Olen tehnyt ensimmäisen varsinaisen keikkani Kouvolan Old Tomissa 1.7. 2005. Kävin harmaissa Korialla, ja Kouvola on lyhyen matkan päästä Tampereelta. Kouvolaan tuleminen on helppoa, sillä minulla on sieltä pelkästään lämpimiä muistoja.

Esiinnyt Kouvolassa Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä. Hyödynnätkö sitä?

— En tiedä vielä. Miksipä ei. Stand up -keikkaan vaikuttaa myös se, mitä maailmalla tapahtuu. Jos Jari Sillanpää rasahtaa uudelleen ratista, niin eihän sellaista voi sivuuttaa. Tarkoitus ei ole lyödä halolla mokannutta, mutta jos esimerkiksi poliitikko töppää, niin saahan siitä muutamalla sanalla mainita.

Missä kohtaa esitystä tietää, että tilanne on hallussa?

— Silloin kun saapuu paikan päälle, ja mikit ja muut puitteet ovat oikein. Kyllä se sitten menee. Tietysti on haastavaa esiintyä messuilla, jos vieressä on 50 asentajaa päissään saunomassa. Teatterimiljöössä tietää jo etukäteen, että ongelmia ei ole.

Mitä jos kukaan ei naura?

— Tuo on sama kuin jos kysyisi KooKoon valmentajalta, miksi joukkue ei luistele kun peli alkaa. Stand up ei ole tähtitiedettä. Siinä on hauskoja juttuja, ja jossain kohtaa joku aina naurattaa.

Mitä teet, kun ajatus katkeaa lavalla?

— Kerron sen ihmisille. Stand up on rehellisen miehen hommaa. Jos lavalla tapahtuu jotain, mitä ei ole suunniteltu, kerro se yleisölle ja sinulla ei ole mitään hätää.

Osallistatko yleisöä?

— Minun keikoillani yleisön ei koskaan tarvitse pelätä. En grillaa ketään, joka ei siitä tykkää. Yleisössähän on aina myös niitä, jotka osallistuvat.

Voiko yleisö pilata hyvän stand up –esityksen?

— Yksittäinen henkilö voi sen pilata. Huutelu ei haittaa, mutta jos yleisö ei saa selvää esiintyjän puheesta, järjestäjän tai koomikon tehtävä on saattaa häirikkö paikalta.

Kannattaako stand up –koomikkoa ottaa lainkaan vakavasti?

— Olen huomannut, että mitä pidempään olen tehnyt stand upia, sitä vähemmän minulla on vitsejä ja vastaavasti enemmän faktaa. Kannattaako minua ottaa vakavasti? Ei.

Onko stand up kirjallisuutta?

— On. Se on nimenomaan kirjallisuutta, vaikka ei kirjoitetussa muodossa. Stand up on samalla tavalla nykyaikaista sanataidetta kuin esimerkiksi rap-musiikki. Kyse on siitä, miten kieltä tuodaan esityksessä julki. Aleksis Kivikin oli varmaan hemmetin hyvä koomikko.

Arimo Mustonen Kouvolan teatterin klubilla 10.10. kello 19.