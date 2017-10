Erikoissairaanhoidon ostopalvelut ovat käyneet Kouvolalle kalliiksi — vaihtoehtoa ei ole ollut

Raha on merkittävä syy siihen, miksi Kouvola suunnittelee erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun siirtämistä Carealle ensi vuoden alusta. Viranhaltijat hakevat tänään maanantaina kaupunginhallitukselta poliitikkojen hyväksynnän siirron valmistelun aloitukseen.

Kaupungille on tärkeä turvata kustannustehokkaat palvelut vuosina 2018 ja 2019, koska Kouvola rahoittaa palvelut oman talousarvionsa kautta.

Kouvola siirsi erikoissairaanhoidon itselleen vuoden 2011 alusta

Vuonna 2020 sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusvastuu poistuu kaupungilta ja palveluiden järjestämisvastuu siirtyy Kymenlaakson maakunnalle. Näin käy, jos valtakunnallinen sote-uudistus toteutuu Suomen hallituksen tahtomassa aikataulussa.

Kouvolalaisten erikoissairaanhoito oli vuoden 2010 loppuun asti kuntayhtymä Carean vastuulla, kunnes Kouvola siirsi sairaalan toiminnan itselleen. Kaupunki perusteli siirtoa halulla saada sairaanhoidon kustannuksen entistä paremmin kaupungin omaan hallintaan.

Leikkaushoidon hinta nyt korkeampi kuin reilu vuosi sitten

Aikuisväestön palvelujen johtajan Vesa Toikan mukaan Kouvolan oma tuotanto on ollut kustannustehokasta silloin, kun asiakkaita ja omaa henkilökuntaa on ollut riittävästi. Tieto terveydenhuoltolain aiheuttamista supistuksista aluesairaaloiden toimintaan on johtanut siihen, että erikoislääkäreitä ja hoitajia on lähtenyt Kouvolasta muualle töihin.

Toikka kertoo esimerkin leikkaussalihoidosta.

— Tänä vuonna meillä on vielä riittänyt potilaita, mutta ei ole ollut tekijöitä. Olemme joutuneet ostamaan tekijöitä ja lähettämään vaativia leikkauksia muualle tehtäviksi. Siksi leikkaushoidon hintalappu on nyt korkeampi kuin reilu vuosi sitten, jolloin meillä oli omaa henkilökuntaa.

Kuntayhtymiltä osto omaa toimintaa kalliimpaa

Toikka sanoo, että kuntayhtymien ostopalvelujen hinta on korkeampi kuin kaupungin oman tuotannon hinta. Siksi kaupungin on tärkeää määritellä kustannustaso, jota toimintojen siirrolla tavoitellaan.

— Meidän täytyy pyrkiä tulemaan toimeen ensi vuonna samalla rahalla riippumatta siitä, onko erikoissairaanhoito Kouvolan omaa toimintaa vai kokonaan ostopalvelua.

Aikuisväestön lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että sairaalapalveluiden toimintakate olisi ensi vuonna vajaat 96 miljoonaa euroa. Palvelujen ostojen arvioidaan nousevan lähes 9 miljoonaa euroa tästä vuodesta. Esitys ylittää kaupunginhallituksen kesällä antaman budjettikehyksen. Erikoissairaanhoidon osuus ylityksestä on 3,5 miljoonaa euroa.

Toimintakate tarkoittaa nettomenoja eli kunnan toiminnasta syntyvien tulojen ja menojen erotusta.