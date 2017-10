KPL:ssä seitsemällä kaudella Kouvolan yleisöä hullaannuttanut Sami Joukainen sai neuvotteluissa tylyä kohtelua — suullinen sopimus Hyvinkään Tahkon kanssa mitätöitiin vain kaksi ja puoli tuntia ennen allekirjoitusta

Kuva: Tapio Ahlroth

Superpesiksen kaikkien aikojen lyöjätilaston ykkönen Sami Joukainen kokee tulleensa kohdelluksi kaltoin syksyn pelaajamarkkinoilla.

Menneellä kaudella Kankaanpään Mailassa pelannut Joukainen, 44, neuvotteli siirrosta Hyvinkään Tahkoon ja sai jo omasta mielestään suullisen sopimuksen.

Viime keskiviikkona Joukainen oli Helsingissä menossa allekirjoittamaan pelaajasopimusta, mutta kaksi ja puoli tuntia ennen sovittua tapaamista Tahkon puheenjohtaja Janne Rättö soitti ja ilmoitti, että sopimusta ei tehdäkään.

— Neuvotteluja on käyty monien kanssa, mutta se on eri asia kuin sopimus. Tieto suullisesta sopimuksesta ei pidä paikkaansa. Puhua voidaan mitä vaan, mutta sopimus tulee vasta sitten kun nimi on paperissa, Rättö kommentoi maanantaina Kouvolan Sanomille.

Loppuiko pääsarjaura tähän?

Joukainen sanoo, että Tahkon likainen temppu saattoi pahimmassa tapauksessa lopettaa hänen 22 kautta kestäneen uran Superpesiksessä. Joukainen oli suunnitellut pelaavansa pääsarjatasolla vielä ensi kauden. Sen jälkeen hän oli aikonut ikään kuin palata juurilleen Puijon Pesikseen, jos kuopiolaisseuralla olisi nousupotentiaalia Ykköspesiksestä Superiin.

— Pelaamisesta saamani palkka on ollut minulle päätuloa. Tahko ei varmasti edes ymmärrä, mitä se minulle nyt teki, Kouvolassa edelleen asuva ja fysioterapeutin ja personal trainerin ammattia harjoittava Joukainen kihisee kiukusta.

Joukaisen mukaan Tahko oli alun perin erittäin kiinnostunut saamaan kokeneen jokerikotiuttajan miehistöönsä. Neuvottelujen edetessä seura halusi lisätä sopimukseen ehtoja muun muassa kolme viikkoa sitten leikatun polven kunnosta ja Joukaisen painon pudottamisesta.

Hienot vuodet Kouvolassa

4-kertainen lyöjäkuningas ja 11-kertainen Itä—Länsi-pelaaja Joukainen edusti Kouvolan Pallonlyöjiä 2007—2013. Joensuun Mailan (2014—2015) ja Kiteen Pallon (2016) kautta hän kulki tälle kaudelle KaMaan. Kausi 2015 JoMassa oli vaikea, koska Joukainen sai aivoinfarktin vieraspelimatkalla linja-autossa.

Joukainen siirtyi kaikkien aikojen lyöjätilaston ykköspaikalle heinäkuussa 2013 kotiottelussa KPL—Tahko. Kaksi SM-hopeaa KPL:ssä saavuttanut Joukainen korosti useassa yhteydessä kouvolalaisyleisön merkitystä ja kehui pelaajan ja yleisön välistä vuorovaikutusta.

Joukainen kohosi nykypesäpallossa ennennäkemättömään suosioon tunnetusti kriittisen kouvolalaisyleisön keskuudessa. KPL:n 1960- ja 1970-lukujen mestaruusvuosien legendaaristen pelimiesten jälkeen yksikään pelaaja ei ole hullaannuttanut Kouvolassa niin kuin Joukainen. Siksi hänellä oli aiemmin myös toive päättää uransa juuri KPL:n pelaajana.