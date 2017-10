Kouvola Rock City -dokumentti kertaa nyky-Kouvolan maineikkaan rockhistorian

Kuva: Jussi Lopperi

Keskiviikkona ensi-iltaan tuleva Kouvola Rock City -elokuvadokumentti kertoo, miksi Kouvola on paljon kokoaan suurempi rockkaupunki.

Elokuvan tuottaja, Kouvolaan vuonna 1994 muuttanut, Ilkka P.J. Ahti vakuuttaa, ettei kouvolalaisten tarvitse hävetä saavutuksiaan.

— Tässä kaupungissa bänditarinoita riittää.

Tunnin mittainen elokuva esittelee paikallisia rockmuusikoita vuosikymmenien varrelta. Haastattelujen ja uusien keikkataltiointipätkien lisäksi dokumentissa nähdään myös vanhempaa arkistomateriaalia.

Ohjaaja Heidi Koskinen-Järvisalo kertoo, että haastattelumateriaalia kertyi 15 tuntia. Ahti pahoittelee, että kaikkia merkittäviä yhtyeitä dokumenttiin ei mahtunut.

Kuusaalaiset pinnalla jo 1965

Kouvola kirjoittautui valtakunnalliseen rockkirjastoon jo kesällä 1965, kun Ossi Runne tuotti kuusaalaisen The Mods -yhtyeen singlen Pretty Thing.

Jo huhtikuussa samana vuonna yhtyeen jäsenet Heikki ”Hilkka” Hukkanen, Juhani ”Venla” Vesterinen, Jukka ”Liisa” Laakkonen ja Pekka ”Pirkko” Ahtinen komeilivat nuorisolehti Suosikin kannessa.

Yhtye käytti naisten nimiä ja meikkasi 1960-luvulla!

Kouvolalaiset eivät muutenkaan jääneet lehdelle soittelemaan. Vuonna 1963 perustettu rautalankayhtye The Demons kiersi Suomessa The Renegades -yhtyeen kanssa. Rautalankaa väänsivät myös The Modsin esiyhtyeenä tunnettu The Shouts ja Willy and the Vikings.

Vuosikymmenen lopulla perustettu The Horizon muuttui 1970-luvun alussa Session-yhtyeeksi, joka sijoittui popyhtyeiden SM-kilpailuissa kolmanneksi vuonna 1972.

— Session oli johtava pohjoiskymenlaaksolainen bändi, joka toimi esikuvana monille, Seppo Jarva toteaa.

Jarva toi Haukka-yhtyeensä kanssa Rockin Suomenmestaruuden Kouvolaan vuonna 1978.

Elävän musiikin yhdistys lisäsi ruutia

Alkusyksystä 1978 perustettu elävän musiikin yhdistys toi Kouvolan musiikkielämän aivan uudenlaista ruutia. Toiminnan keskiössä olivat Peer Günt, Loose Prick, Top Rank ja Haukka, jotka kaikki levyttivät. Vuonna 1976 perustetusta Peer Güntistä leivottiin Kouvolan seuraava rockin suomenmestari vuonna 1984.

Timo Nikin lisäksi klassisessa suomenmestaruuskokoonpanossa soittivat basisti Tsöötz Kettula ja rumpali Twist Twist Erkinharju, jotka olivat Peer Güntiä aikaisemmin kunnostautuneet vuosina 1973—79 vaikuttaneessa Colombossa, jota Jarva kutsuu kouvolaiseksi rockin ammattikouluksi.

Arska ”Silmu” Salmisen vetämässä Colombossa rockin lainalaisuuksia opiskeli muun muassa Harri Marstio. Hänestä tuli suomalainen supertähti vuonna 1982, kun suomalaiset rakastuivat hänen laulamaansa Romany Violin -kappaleeseen. Taustajoukoissa hääri kouvolalainen Pedro Hietanen, joka oli hankkinut omat kannukseksensa edellisellä vuosikymmenellä muun muassa Wigvamin kosketinsoittajana.

Menestys jatkuu yhä

1990-luvulla tärkeää osaa kouvolalaisessa rock-kehityksessä näytteli Peer Güntin studio. Hallituskatu 11:n kellariin rakennetussa studiossa juonittiin monen uraa eteenpäin.

Vuosikymmenen läpilyöjistä muistetaan muun muassa edelleen toimivat Blue Yodle ja Barefoot Brothers. Peer Günt oli Suomen suurimpia, eivätkä suomalaiset välttyneet esimerkiksi Going Publicin tai Pikkukaupungin pojat -yhtyeen radiosoitolta.

2000-luvulla Kouvolan mainetta valtakunnallisella tasolla ovat pitäneet yllä muun muassa Viikate, Lasten Hautausmaa, The Mutants ja Have You Ever Seen The Jane Fonda Aerobic VHS. Jatko näyttää hyvältä.

— Kouvolassa edellisen sukupolven menestys on ruokkinut seuravaa, Seppo Jarva toteaa.

Bändihautomo lopun edellä

Kouvola Rock City -dokumentin tuottaja Ilkka P.J. Ahti istuu liitutaulun edessä Hallituskatu 11:n kellarikerroksessa. Siellä hän on soittanut aikanaan itsekin kuten niin moni muukin kouvolalaismuusikko. Tiloissa toimi aikanaan muun muassa Peer Güntin studio.

— Täällä on valtavasti synergiaa, Ahti sanoo.

Nykyisin Vanhan paloaseman eli Brankkarin sivusiivessä harjoittelee kahdessa eri kerroksessa yhdeksän orkesteria. Soittajiston rakenne on kirjava. Täällä soittavat sulassa sovussa lukiolaispojat kuin keski-ikäiset legendat, jotka saapuivat rakennukseen 1980-luvun alussa.

Nuorisopalvelun koordinaattori Esko Lavonen sanoo, että entisen nuorisotalo Kiskon tiloissa on soittanut vuosien mittaan kymmeniä bändejä.

— Paikka on ollut todella vaikuttava osa kouvolalaista rockhistoriaa. Se on sitä edelleen, Lavonen vakuuttaa.

Tulevaisuus avoin

Ennen Kiskoa Kouvolan bändikeskittymä oli satakunta metriä lännempänä, vanhassa kaupungintalossa, jossa muiden ohella Peer Günt, Haukka ja Loose Prick rakensivat yhtä ajanjaksoa kouvolalaiseen rockkirjallisuuteen.

— Soitin siellä itsekin pari vuotta popyhtye Coxissa, Lavonen muistelee.

Nyt Kiskon bänditilat ovat häätöuhan alla. Hallituskatu 11:n pysäköintialueelle on suunnitelmissa rakentaa puukerrostalo. Vanha paloasema eli Brankkari on suojeltu, mutta sen siiveksi rakennettu entinen nuorisotalo Kisko saatetaan purkaa, jos kerrostalohanke etenee.

Lavosella ei ole parempaa tietoa Kiskon tilanteesta tai siitä, mihin siellä harjoittelevat bändit mahdollisesti häädetään. Korvaavista harjoittelutiloista ei ole tietoa.

Kouvolan toimitilajohtaja Timo Oksaselta asiaan ei saatu kommenttia. Häntä ei lukuisista yrityksistä huolimatta tavoitettu.

Kouvola Rock City -dokumentti saa ensi-iltansa 11.10. kello 18 House of Rockissa.