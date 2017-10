Kuntaministerin mukaan kaksoiskuntalaisuuden toteuttaminen voi olla vaikeaa — ”Jo nyt maksetaan kiinteistöveroa vapaa-ajan paikkakunnalla”

Kuva: Jaakko Avikainen

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) ei näe suurten kaupunkien niin sanotun C21-ryhmän kannanotoissa ja maakuntauudistuksessa vastakkainasettelua.

— Kaupungistuminen on ilmiö, joka etenee, ja kaupungeilla ja kunnilla on oltava verkostoja. C21 on yksi sellainen. Maakuntauudistuksen tehtävänä puolestaan on turvata palvelut ja hyvä hallinto myös heikoilla alueilla, eikä voi nähdä vastakkainasettelua.

Suuret kaupungit Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) johdolla ovat tehneet eroa maakuntauudistukseen. Kaupungit haluaisivat muun muassa toteuttaa kasvupalvelupakettia itse.

Vehviläisen mukaan hallituksessa ei ole käsitelty kasvupalveluja nimenomaan kaupunkien näkökulmasta.

Kunta- ja sote-ministerit kiertävät maakunnissa

Vehviläinen vieraili maanantaina Mikkelissä puhumassa maakuntauudistuksen tämän hetken asetelmista. Kasvupalvelupakettiin hän ei juuri ottanut kantaa, vaan sanoo, että asia kuuluu elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.).

— Ymmärrän kyllä kuntia ja kaupunkeja. Kun sote lähtee kunnilta, kunnat miettivät elinkeino- ja työllisyyspalveluja ja haluavat toimia itse, pohti Vehviläinen.

Vehviläinen arvioi Mikkelissä kuntien asemaa muuttuvassa maakuntahallinnossa.

Paljon puhuttuun kaksoiskuntalaisuuteen Vehviläinen ei tunnu lämpenevän.

— Kuulostaa hienolta sinänsä, mutta asiassa on paljon tekijöitä, esimerkiksi se, että jo nyt maksetaan kiinteistöveroa vapaa-ajan paikkakunnalla.

Verotus voi olla kynnys

Vehviläisen mukaan verotus voi olla kaksoiskuntalaisuuden este.

Vehviläisen ministeriö valmistelee parhaillaan selvitystä kaksoiskuntalaisuudesta. Työ valmistuu kuluvan vuoden lopuilla.

Enemmän Vehviläistä kiinnostaa uusi linjaus, jota hän kutsuu monipaikkaisuudeksi. Ajatus on se, että kansalainen ei enää entiseen tapaan muuttuvassa digimaailmassa sitoudu yhteen paikkakuntaan.

Hallituspuolueiden sopua sote-uudistuksen valinnanvapauslainsäädännöstä Vehviläinen ei maanantaina Mikkelissä lähtenyt kommentoimaan, vaan sanoi, että asia on kuuluu peruspalveluministeri Annika Saarikolle (kesk.).

Sotessa julkinen palvelu edellä

Ministeriöt ovat valmistelleet valinnanvapauslain uutta versiota kesästä saakka. Lakipaketti on määrä viimeistellä nyt lokakuussa ja laittaa lausunnoille marraskuussa.

— Nyt on linjattu yhteiset kannat. Maakunnille tämä tarkoittaa nyt sitä, että jokainen maakunta menee valinnanvapauteen ilman ongelmia.

Vehviläisen mukaan keskeistä on se, että palveluissa mennään julkinen palvelu edellä.

— Jokainen maakunta huolehtii, että julkista palvelua on tarjolla liikelaitoksen kautta riittävästi.

Vehviläinen ja Mikkelissä ministerin maakuntakiertueella mukana ollut projektijohtaja, valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti selvittivät lyhyesti myös kuntia askarruttavaa sote-kiinteistöjen tulevaisuutta.

Vehviläisen mukaan sote-kiinteistöille on kyllä käyttöä, mutta esimerkiksi syrjässä sijaitsevien laitoskiinteistöjen asema voi olla ongelmallinen.

Kiinteistöille tuskin yleistä kompensaatioprosenttia

Vehviläisen mukaan vuonna 2019 tulisi varautua kiinteistökysymykseen erillisellä teknisellä kehyksellä, jonka pohjalta seuraava hallitus voi osoittaa rahoitusta kuntien kiinteistöomaisuuden ratkaisemiseen.

Ongelma sote-kiinteistöstä tulee kunnalle silloin, jos tyhjästä kiinteistöstä alkaa syntyä alijäämän ja kriisikunnan aseman riski.

Pöystin mukaan yleistä kompensaatioprosenttia tuskin kunnille tulee, mutta poistojärjestelmän uudistaminen voisi olla yksi ratkaisu.