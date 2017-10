Toista kauttaan KoLessa viihtyvä Veera Salomäki pitää lentopalloa erittäin tasa-arvoisena lajina — 60-vuotias KoLe pelaa ensi lauantaina juhlaottelun Kuntotalossa

Kuva: Jussi Lopperi

Veera Salomäen molemmat isosiskot ovat pelanneet lentopalloa maajoukkueessa.

Emme ole ääneen puhuneet noususta ykkössarjaan. Veera Salomäki

Sisaruskolmikon vanhin, nykyisin Puijo Wolleyta päävalmentava Elina Salomäki oli jopa maajoukkueen kapteeni. Hanna Salomäki puolestaan harrasti pikkusiskonsa kanssa pitkään yleisurheilua. Kolmiloikka, aitajuoksu ja pituushyppy olivat Veera Salomäen päälajit.

— Pallopeleistä tein valinnan lentiksen ja koriksen välillä. Maailman huippulentopalloilijoista monella on yleisurheilutaustaa, Veera Salomäki huomioi.

Nastolan Iskun kasvatti Veera Salomäki, 22, pelaa Kouvolan Lentopalloilijoissa toista kauttaan. Sunnuntaina kakkossarjan lohkonsa Salomäen entisen seuran hollolalaisen Salpiksen vieraana Heinishallissa voitolla aloittanut KoLe on tätä nykyä Kaakkois-Suomen naislentopalloilun lippulaiva. KoLen kanssa samassa kakkossarjan lohkossa pelanneet Valkealan Kajo, Lauritsalan Kisa ja Karhulan Veikot luopuivat sarjapaikoistaan.

— Oli harmi, että Kymenlaaksossa tuli luopumisia. Me olemme kuitenkin seurana hyvässä tilanteessa ja tyytyväisiä sekä saamastamme näkyvyydestä että yleisön tuesta. Emme ole ääneen puhuneet noususta ykkössarjaan, mutta kun nykyistä joukkuetta vertaa viimekautiseen, tällä voisi olla sinne enemmän mahdollisuuksia.

Yleispelaaja Salomäelle on kertynyt ykkössarjakokemusta Kausalan Yrityksestä ja Helsinki Volleysta. Yrityksessä hän pelasi myös A-tyttöjen SM-sarjaa.

Pelaaja-valmentajan rooliin

Salomäki on ottanut kesän ja alkusyksyn aikana pelaaja-valmentajan roolia. Hän on vetänyt harjoituksia silloin kun valmennusjohdosta Tomi Immonen ja Kimmo Kalenius ovat olleet työesteiden takia poissa.

— Elina-siskolta, Lahdessa valmentaneelta Petri Välimetsältä ja Helsingissä valmentaneelta Seppo Hoivalalta on tullut otettua neuvoja mukaan matkan varrella. Lentopallo on minulle elämäntapa, ja laji on tullut vahvasti oman perheen kautta, joten en ole kokenut apuvalmentajan roolia raskaaksi.

Yrittäjä nauttii lentiksestä

Parturi-kampaajana Lahdessa työskentelevä Salomäki sanoo olevansa yrittäjänä onnellisessa asemassa. Hän saa laatia työvuorolistansa itse ja ottaa siinä huomioon KoLen harjoitukset ja ottelut.

— Joskus saattaa sosiaalinen elämä vähän kärsiä, koska onhan minulla myös kavereita, jotka eivät pelaa. Olen kuitenkin tässä tilanteessa juuri nyt unelma-ammatissani.

Kuva: Jussi Lopperi

60-vuotiaalla juhlat Kuntsilla

Lentopallo on Salomäen mielestä aina ollut hyvin tasa-arvoinen laji, vaikka viime vuosina päähuomio on pyörinyt arvoturnauksissa menestyneen miesten maajoukkueen, epäviralliselta lempinimeltään Äijien, ympärillä. Viime kesän aikana esille pääsi kuitenkin myös naisten maajoukkue. Kehityksen kannalta on hienoa, että alkavalla kaudella kaikkiaan kymmenen suomalaista naislentopalloilijaa pelaa Euroopan ammattilaisliigoissa.

— Kun pelaajia lähtee Eurooppaan, siinä sivussa vahvistuu maajoukkue. Samalla naisten Mestaruusliigaan avautuu aloituskuusikoihin paikkoja nuorille, Salomäki painottaa.

KoLe, Suomen toiseksi vanhin lentopalloilun erikoisseura, pelaa ensi lauantaina 60-vuotisjuhlaottelussaan Kuntotalossa Ristiinan Urheilijoita vastaan.