Kouvolan nuorkauppakamari houkuttelee pop up -yrityksiä keskustan tyhjiin liiketiloihin

Kuva: Lukas Pearsall

Kouvolan nuorkauppakamarin PopUp Kouvola –projektissa etsitään uusia yrityksiä Kouvolan keskustaan. Projekti toteutetaan ensimmäistä kertaa 20.11—3.12.

Projektin ideana on täyttää keskustan tyhjiä liiketiloja ainakin kahdeksi viikoksi yrityksillä, jotka harkitsevat sijoittumista Kouvolaan. Nuorkauppakamarin toiveena on, että osa mukaan lähtevistä yrityksistä jäisi keskustaan kokeilujakson jälkeen.

— Haluamme tehdä uusien yritysten sijoittumisen keskustaan mahdollisimman helpoksi, Kouvolan nuorkauppakamarin tuleva puheenjohtaja Taru Mikkonen kertoo.

Mikkosen mukaan Nuorkauppakamari yrittää löytää mukaan erityisesti sellaisia yrityksiä, joiden tarjonnalle keskustassa olisi kysyntää. Tällaisia yrityksiä ovat muun muassa muodin erikoisliikkeet, viihde-elektroniikkaa, pienrautaa ja urheiluvaatteita sekä –välineitä myyvät liikkeet.

— Mukaan kelpaavat yritykset, joilla on konkreettisia tuotteita. Ne ovat olla sellaisia, jotka toimivat tällä hetkellä muualla Suomessa ja voisivat toimia myös Kouvolassa, tai sellaisia, jotka toimivat esimerkiksi autotallissa tai verkkokauppana ja haluavat kokeilla kivijalkaliikkeenä toimimista.

Mikkonen uskoo, että sana lähtee nuorkauppakamarien ja yrittäjäyhdistysten verkoston kautta leviämään ja tavoittaa lähialueiden kokeilunhaluiset yrittäjät.

Projektiin etsitään myös tyhjillään olevia liiketiloja. Toistaiseksi yksi tila on varmistunut ja muutaman tilan omistajien kanssa käydään neuvotteluja.

— Keskustan aluetta ei ole tässä tarkemmin määritelty, mutta toki yritämme saada yritykset järkevien etäisyyksien päähän toisistaan. Tyhjiä tiloja on useita kymmeniä, mutta jos saamme projektiin 15 tilaa ja 15 yritystä, olemme varsin tyytyväisiä, Mikkonen sanoo.

Pop up -konsepti sai alkunsa Turun nuorkauppakamarista ja on levinnyt sieltä muun muassa Saloon, Hämeenlinnaan, Kuopioon ja Kotkaan. Turussa viimeisimpään pop up -tapahtumaan haki mukaan 350 yritystä. Mukaan mahtui 70 yritystä ja projektin jälkeen tiloista 80—90 prosenttia oli vuokrattu.