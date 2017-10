Tytöt, ottakaa vähän rennommin, neuvoo Kouvolassa puhuva Nytkiksen pääsihteeri Johanna Pakkanen

Kuva: AOP

Naisen asema on parantunut Suomessa viime vuosikymmeninä. Muutos on tapahtunut tavassa, jolla asioista puhutaan.

Näin sanoo Johanna Pakkanen, joka on Naisjärjestöt Yhteistyössä — Nytkis ry:n pääsihteeri. Hän kiinnostui naisten ja tyttöjen asemasta täysi-ikäistymisen kynnyksellä 30 vuotta sitten. Nyt hän on naistutkimuksen lisensiaatti ja 9- ja 12-vuotiaiden tyttärien äiti.

Edistysaskelista huolimatta suomalaiset tytöt ansaitsevat enemmän huomiota. Poikien heikosta koulumenestyksestä puhutaan paljon, mutta tyttöjen huonosta kouluviihtyvyydestä vähemmän.

— Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että pojat syyttävät koulustressistä olosuhteita, tytöt itseään. Kun pojat oireilevat ulospäin, tytöt ottavat murheet sisäänsä ja masentuvat.

Tyttöjen paineita ei pidä lisätä

Pakkasen mielestä aikuisten tulisi huolehtia siitä, ettei alle kaksikymppisten tyttöjen paineita enää lisätä. Hän on huolissaan siitä, että lukio-opinnoille ollaan antamassa entistä enemmän painoarvoa jatko-opintoihin pääsyä ajatellen.

— Nuorilla on oltava monta väylää ja väylien on oltava isoja. On voitava myös mokata ja tehdä korjausliikkeitä.

Pakkasen viesti nuorille naisille on tämä: Älä ajattele, että kaikki pitäisi päättää ja tietää jo nyt. Elämä on monimutkaista ja ihmeellistä, joten anna sen yllättää. Kaikkea ei tarvitse kontrolloida, vaan voi heittäytyä elämän virtaan. Etsi vilpittömästi omia ihmisiä ja omia juttujasi.

— Nämä ajatukset pätevät tietysti myös poikiin.

Rikoksesta uskalletaan kertoa

Naisen aseman paraneminen näkyy siinä, että esimerkiksi raiskatuista naisista tai perheväkivallasta puhutaan nykyisin toisenlaisin äänenpainoin kuin ennen.

— Kun itse olin parikymppinen, ajateltiin, että raiskattu nainen oli omalla käytöksellään tai pukeutumisellaan aiheuttanut tapahtuman. Perheväkivallan syyksi saatettiin nähdä se, että nainen oli jäkättänyt, Pakkanen sanoo.

Nyt huomio esimerkiksi raiskaustapauksissa on siirtynyt uhrista tekijään. Raiskaus tekona tuomitaan yleisesti, mikä on helpotus rikoksen kohteeksi joutuneelle.

— Nyt rikoksesta uskalletaan kertoa eteenpäin. Ellei tule kuulluksi, pahoinvointi lisääntyy entisestään.

Vielä 1980-luvulla ajateltiin, että hakkaavaa puolisoa on pakko kestää. Nyt perheväkivaltaan pyritään puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa. On turvakoteja ja auttavaa puhelinta.

— Viesti on se, että asioille voi tehdä jotakin. Myös tekijää voidaan auttaa.

Johanna Pakkanen puhuu hyväntekeväisyystilaisuudessa Tyttöjen tähden 11.10. kello 17.30 Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-salissa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.