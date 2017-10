Kouvola Rock City osui ja upposi

Kuva: Matti Tieaho

Kouvola Rock City -dokumentti sai keskiviikkoiltana ensiesityksensä Kouvolan House of Rockissa. Ensi-iltaa seurannut yleisö antoi reilun tunnin pituisen dokumentin jälkeen reilut aplodit. Dokumentti osui ja upposi.

Paikalla oli runsaasti myös kouvolalaista rock-kermaa. 1960-luvun puolivälissä ensilevytyksensä tehneen Mods-yhtyeen jäsenet Jussi Vesterinen ja Pekka Ahtinen antoivat elokuvalle hyvän arvosanan.

— Hyvin on onnistuttu. Aihe on kuitenkin vaikea, kun ajattelee millainen määrä bändejä Kouvolassa on vuosikymmenten aikana vaikuttanut, Jussi Vesterinen kertoi.

Pekka Ahtinen antoi dokumentin tekijöille täyden tunnustuksen. Dokumentissa käsiteltiin myös bändien harjoitustiloja ja Brankkarin epäselvää tulevaisuutta. Nykyisin Kouvolan Mieskuorossa vaikuttava Ahtinen vakuutti, että Kouvolassa on kova tarve bänditiloille.

— Treenikämppä on ihan käytännön asia. Ei tätä voi kotona harrastaa, eikä liitereitä enää ole. Täytyy olla joku tila, jossa voi soittaa kovaa, Ahtinen totesi.

Dokumentin ohjaaja Heidi Koskinen-Järvisalo valitteli ennen dokumentin esittämistä, että siitä piti jättää niin paljon bändejä pois. Tuottaja Ilkka P.J. Ahtikin myönsi, että aineksia olisi ollut vaikka Game of Thronesiin, mutta tällä kertaa haluttiin napakka katsaus 1960-luvulta nykypäivään. Elokuvaan tehdyistä haastatteluista on luvassa myöhemmin omat tuotannot.

Seuraavan kerran Kouvola Rock City esitetään House of Rockissa 14.10. kello 20.30. Elokuvan jälkeen tilaisuudessa esiintyy muun muassa Loose Prick ja Lasten Hautausmaa.