Nuorten työpaja muutti Viitakumpuun — moni löytää työpajan kautta uuden suunnan elämälleen

Kuva: Katja Juurikko

Myllykoskelainen Simo Vihmakoski (28) on ollut mukana nuorten työpajatoiminnassa eri pituisina jaksoina neljän vuoden ajan. Kaikenlainen ihmisten parissa työskentely on hänen mielestään palkitsevaa.

— En olisi nuorempana osannut kuvitella itseäni asiakaspalvelutehtävissä. Täällä olen oppinut nauttimaan niistä.

Vihmakoski valmistui aikoinaan automaatioasentajaksi. Tarkoitus oli päästä tehtaalle töihin. Tehdas kuitenkin lopetettiin, ja Vihmakoski joutui monien muiden tavoin etsimään elämälleen uutta suuntaa.

Vihmakoski ehti työskennellä Myllykosken nuorten työpaja Spiraalissa neljä vuotta. Tänä syksynä hän aloittaa oppisopimuskoulutuksen, joka tähtää työvalmentajan erikoisammattitutkintoon.

Kouvola lakkautti kesällä nuorten työpajat Korialta ja Kouvolan Hallituskadulta ja keskitti toimintaa Viitakumpuun. Myllykoskella sijaitseva nuorten työpaja Spiraali jatkaa toistaiseksi entisissä tiloissaan Myllykoskentiellä.

Spiraali sekä Viitakummun työpaja ovat paikkoja, joissa 16—28-vuotias työtön työnhakija voi saada tukea koulutukseen ja työmarkkinoille päästäkseen. Työpajaan tullaan pääasiassa TE-palveluiden kautta.

Viitakummun työpajassa on tällä hetkellä noin 30 nuorta joko työkokeilussa, palkkatuetussa työssä tai oppisopimuskoulutuksessa. Uusissa tiloissa olisi kapasiteettia jopa tuplasti suuremmalle määrälle. Työvalmentajia on kahdeksan.

Viitakummussa on tilat kutomolle, huonekalujen kunnostukselle ja puuverstaalle. Tiloissa avattiin myös kahvio, joka toimii myös lounasravintolana.

— Tarjoamme palveluitamme yhä enemmän asiakkaille, työpajajohtaja Sanna Taimisto kertoo.

Työpaja myy kahvila- ja lounaspalveluiden lisäksi kotipalvelutöitä kuten siivousta, piha-alueiden hoitoa, muutto- ja kuljetuspalveluita ja lumitöitä. Myllykoskella työpaja Spiraali hoitaa lisäksi Matkahuollon tehtäviä.

Sanna Taimisto toivoo, että työpajalle saataisiin lisää valikoimaa nuoria kiinnostavilta aloilta. Esimerkiksi moottorityöpaja on tarkoitus avata vielä tämän vuoden puolella.

Työpajojen tarjonta on usein sellaista, joihin nykyinen ammattikoulutus ei enää valmista. Silti näitä työpajoja on hyvä olla olemassa, Taimisto sanoo.

— Pitää muistaa, että moni nuori tulee meille kuntouttavaan työtoimintaan. Silloin on hyvä, jos tarjolla on tehtäviä kädentaitojen alalta. Ne kehittävät nuoren itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja ja yhteisöllisyyttä. Työyhteisön kautta nuori on vahvempi ja valmiimpi menemään elämässään eteenpäin.

Kouvolalainen Joonas Sundström toteuttaa Viitakummun Nuorten työpajassa pitkäaikaista unelmaansa: hänestä tulee suurtalouskokki. Kaksi vuotta kestävä oppisopimuskoulutus alkoi syyskuun alkupuolella, runsaan kuukauden mittaisen työkokeilun jälkeen.

— Viihdyn loistavasti. Opin paremmin tekemällä kuin kirjoja lukemalla. Ehkä joskus erikoistun, ja pääsen kokiksi johonkin kivaan ravintolaan, Sundström (28) haaveilee.

Viitakummun nuorten työpajassa on avoimet ovet perjantaihin saakka. Virallisia avajaisia vietetään keskiviikkona kello 12—18 (Viitakummuntie 2).

Kuluva viikko on kansallinen nuorisotyön viikko.