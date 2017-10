KoLen 60-vuotisjuhlaottelu käynnistää penkkiurheilijan toivelauantain Kouvolassa

Kuva: Lumikki Haaja

Kouvolan Lentopalloilijat on Suomen toiseksi vanhin lentopalloilun erikoisseura. Tamperelainen Kalevan Lentopallo on perustettu tammikuussa 1957, KoLe saman vuoden lokakuussa.

Huomenna lauantaina KoLe juhlistaa 60-vuotista historiaansa naisten kakkossarjan kotiottelussa Ristiinan Urheilijoita vastaan. Kuntotalossa pelattavan ottelun tauolla KoLe muistaa ansioituneita seuratoimijoita.

KoLe—RiU alkaa kouvolalaisseuran aloitteesta jo kello 13. KoLe haluaa ruokkia urheilukaupunki-imagoa, sillä samana päivänä pelaavat kotiottelunsa myös Kouvottaret (kello 15) ja KooKoo (kello 18.30).

Kuva: Lumikki Haaja

— Siirsimme alkamisaikaa, koska on penkkiurheilijan toivelauantai. Lentopalloliitolle siirto kävi joustavasti, ja meille päällekkäisyyden tekeminen ei ole tavoite. Haluamme palvella urheilun seuraajia maksimaalisesti, KoLen päävalmentaja Tomi Immonen sanoo.

Odotuksissa yli 200 katsojaa

KoLelle matsi on kauden toinen kotiottelu, sillä noin kuukausi sitten Kuntsilla pelattiin Suomen Cupia 150 katsojan edessä. Juhlaotteluunsa seura odottaa yli 200 katsojaa ja on varautunut lisäkatsomoilla.

Ykkössarjan etelälohkossa ottelukohtainen yleisökeskiarvo on 76, joten KoLen lukemat ovat sarjataso huomioiden kovaa kamaa.

Kuva: Jussi Lopperi

Viime kaudella KoLe ja RiU kohtasivat neljästi, ja voitot menivät tasan 2—2. Kumpikin on uudistunut tälle kaudelle railakkaasti. KoLella on yhdeksän uutta pelaajaa, ja RiUn paitaankin on sonnustautunut seitsemän pelaajasiirron tehnyttä naista.

Uusi puheenjohtaja kääntänyt kurssia

60-vuotias KoLe nousi aikoinaan miesten SM-liigaan vuonna 1969 ja pelasi pääsarjassa neljä kautta. 1980- ja 90-luvuilla KoLe tunnettiin maanlaajuisesti Halli-Volley-turnauksestaan, johon se sai parhaimmillaan kansainvälistä väriä ja huikeat 225 joukkuetta.

Kuva: Jussi Lopperi

Lentopallon suurin vuosittain järjestettävä tapahtuma, juniorien Power Cup pelattiin Kouvolassa kesäkuussa 1992.

Nykyisellään kakkossarjassa KoLe on Kaakkois-Suomen naislentopalloilun lippulaiva. Huonon rahatilanteen takia KoLessa jouduttiin viime talvena harkitsemaan jopa koko toiminnan alasajoa, mutta seuran yleiskokouksessa ehdotus lakkauttamisesta meni nurin äänin 12—2. Tammikuun lopulla uudeksi puheenjohtajaksi valittu Henni Seppälä, 32, sanoo, että takana alkaa olla mielenkiintoinen ja opettavainen vuosi, jonka aikana on riittänyt vauhtia.

— Toivoisin, että saamme KoLen toimintaan jatkuvuutta, mikä tarkoittaa käytännössä useampia vapaaehtoisia ja leveämpiä hartioita. Toivottavasti saamme lisää valmentajia ja nuoria harrastajia mukaan, Seppälä sanoo.

Käyrälammen kentille myös talvella

KoLe tunnetaan maanmainiona turnausjärjestäjänä beach volleyssa, ja Käyrälammen kenttiä pidetään yleisesti maan parhaina. KoLe on alkanut hyödyntää Käyskiä myös talvikaudella, sillä seura on ollut edelläkävijä snow volleyball -turnausten järjestäjänä Suomessa. Seuraava täydenkuun turnaus on tarkoitus pelata ensi maaliskuussa.