Kouvola rokkaa myös elokuvana — rokki-ikoneilta neljä tähteä

Kouvola Rock City -elokuva sai ensi-illassaan keskiviikkona raikuvat aplodit. Ainakin paikallista rockhistoriaa itse vuosikymmenten saatossa eläneet muusikot kiittelivät rosoisen dokumentin sisältöä.

— Hyvin on onnistuttu. Aihe on kuitenkin vaikea, kun ajattelee millainen määrä bändejä Kouvolassa on vuosikymmenten aikana vaikuttanut, Jussi Vesterinen sanoi heti ensi-illan jälkeen.

The Mods -yhtyeessä soittanut Vesterinen tietää, mistä puhuu. Hän tunnustaa, että Kouvolassa vakavasti otettavia tekijöitä on tullut vuosikymmenten saatossa hurjasti lisää.

— 1960-luvulla tilanne oli se, että Kuusaalla oli yksi ja Kouvolassa yksi varteenotettava bändi.

Neljä tähteä viidestä

Vesterinen (The Mods, Titty Bar Tim Blues Band), Timo Ranta (Loose Prick, Whizz Kids, Going Public, Cheerleaders United), Seppo Jarva (Kalervo Kullasvaara, Haukka), Timo Ronkainen (Top Rank, Tom Roinila) antoivat elokuvalle kaikki neljä tähteä viidestä.

— Tässä oli tekemisen meininki. Sukupolvien ketju kohtasi hienosti elokuvassa. Täällä monta sukupolvea on puhaltanut yhteen hiileen, Jarva toteaa.

Myös Have You Ever Seen The Jane Fonda Aerobic VHS? -yhtyeen rumpali Janne Petteri Pitkälä tykkäsi näkemästään.

—Minulla ei aikaisemmin ollut hirveästi tietoa 1960—70-lukujen ajalta. Elokuva oli kattava katsaus Kouvolan rockvuosikymmeniin. Kouvola on ollut aina rock, Pitkälä kertoo.

Kaakkois-Suomen rockkeskus

Timo Ronkainen antaa tunnustuksen dokumentin tekijöille, sillä pienellä budjetilla on saatu paljon aikaan. Elokuvan henkilöhaastattelut olivat herkullisia:

— Tiesin, että Timo Nikillä (Peer Günt) on hyviä juttuja, mutta nyt hän pääsi yllättämään, Ronkainen sanoo.

Timo Ranta tunnusti miettineensä koko ajan, kuinka paljon merkittäviä yhtyeitä dokumentista piti jättää pois. Elokuva viesti oli kuitenkin selkeä: Kouvolassa raskas rock ja punk ovat aina eläneet vahvana.

Kouvolan uusimpaan rockkermaan lukeutuva Pitkälä vakuuttaa, että uutta sukupolvea on lisää luvassa.

— Hyviä bändejä tulee koko ajan lisää. Täällä on esimerkiksi erittäin kovia hc-punkbändejä, kuten Miettiin ja Maailmanloppu.

Livetarjontakin on hyvällä tasolla

Dokumentissa kehuttiin myös Kouvolan asennetta, sillä kaupunki on vuosikymmenten aikana tarjonnut harjoitustiloja yhtyeille, jotka ovat kiertäneet paitsi Suomessa myös ulkomailla.

Ronkainen mielestä Kouvola-ilmiötä selittää sekin, että kaupungin livetarjontakin on ollut äärimmäisen runsasta.

— Täällä on monta paikkaa, joissa on alkanut jatkuvasti pyöriä bändejä.

Bändihautomo löysässä hirressä

Kouvola Rock City -dokumentissa sivutaan myös kaupungin bänditilaongelmaa. Hallituskatu 11:n harjoitustiloissa on vuosikymmenten saatossa tehty paljon keskeistä rockhistoriaa.

Toimitilajohtaja Timo Oksanen kertoo, että alueelle on kaavoitettu kaksi kerrostaloa. Toiseen taloon on tehty alustava varaus. Kun rakennuttaja ilmoittaa aloittavansa rakennushankkeen, kaupunki ryhtyy toimeen.

Oksasen mukaan bändeille annetaan sen jälkeen puoli vuotta aikaa, ennen kuin suojellun paloaseman jatkeeksi rakennettu siipi puretaan.

— Yhtään bändiä ei ole vielä irtisanottu, eikä irtisanota ennen kuin rakennuttaja ilmoittaa aloittavansa hankkeen, Oksanen sanoo.

Kouvola Rock City -dokumentin ensi-iltayleisössä olleita muusikoita tilanne huolestuttaa.

— Ymmärrän, että siellä pitäisi tehdä remonttia. Mutta jos paikka puretaan, siinä katoaa helvetisti historiaa mukana, Timo Ranta toteaa.

Timo Ronkaista treenirakennuksen askeettisuus ei ole koskaan häirinnyt.

— Juuri roso on se, josta kouvolalaista rockia on aina tehty, Ronkainen sanoo.

Kouvola Rock City -dokumentti esitetään 14.11. House of Rockissa kello 20.30. Esityksen jälkeen esiintyy Esa Kotilainen, Loose Prick ja Have You Ever Seen The Jane Fonda Aerobic VHS?.